C’era una volta a Hollywood: com’era Margot Robbie prima della fama

Nelle sale da qualche giorno C’era una volta a Hollywood, film del regista Quentin Tarantino: protagonista principale è Margot Robbie.

Da qualche giorno è nelle sale C’era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino. Protagonista principale è Margot Robbie. Scopriamo tutto sull’attrice. Margot Elise Robbie è nata il 2 luglio 1990 a Dalby, nel Queensland, in Australia da genitori scozzesi. Sua madre, Sarie Kessler, è una fisioterapista e suo padre è Doug Robbie. Viene da una famiglia di quattro figli, con due fratelli e una sorella. Si è laureata al Somerset College di Mudgeeraba, nel Queensland, in Australia. Nella sua tarda adolescenza, si trasferisce a Melbourne, Victoria, in Australia per perseguire una carriera di attore.

Le origini dell’attrice Margot Robbie: da ragazza di campagna a Hollywood

L’attrice australiana Margot Robbie ha attirato l’attenzione del pubblico americano quando Martin Scorsese l’ha scelta per The Wolf of Wall Street del 2013. Ha poi fatto parlare di sé per il suo ruolo in Suicide Squad del 2016. La giovane attrice classe 1990 era una ragazza di campagna, cresciuta dentro e intorno alla piccola città dell’entroterra di Dalby, sulla Gold Coast australiana, dove la maggior parte della sua famiglia allargata lavorava la terra come agricoltori. L’attrice ha detto alla rivista Jetset che alcuni dei suoi momenti più felici sono “fuori in fattoria a caccia di maiali selvaggi o in giro in moto”. Della sua città natale l’attrice ha parlato in diverse interviste, mostrando un forte legame con la sua terra.

Maggot non è esattamente il più lusinghiero dei soprannomi, ma è così che gli amici e la famiglia di Robbie la chiamavano teneramente crescere. La sua stretta relazione con sua madre ha fatto notizia in Australia quando l’attrice ha pagato l’ipoteca sulla casa di sua madre. Si è trattato del primo gesto fatto quando è diventata famosa. La Robbie ha anche mantenuto un forte legame con i suoi migliori amici d’infanzia, nonostante siano passati anni: “Siamo tutti così uniti. Sono ancora i miei migliori amici oggi. Ci conosciamo dalla scuola materna e siamo ancora i migliori amici, quindi è una cosa incredibilmente speciale”. La ragazza, al contrario, non ha mai avuto un bel rapporto con il padre, che se ne è andato quando lei era ancora in fasce.

Da ragazza sandwich a una delle persone più influenti al mondo

Margot Robbie ha iniziato a guadagnarsi da vivere in tenera età, arrivando al suo primo lavoro in un ristorante locale a 10 anni. Ha detto a Vanity Fair che è stata assunta per lucidare le posate e successivamente ha iniziato a tagliare verdure. Quello è stato uno dei tanti lavori che ha finanziato la sua carriera di attrice. La ragazza ha raccontato: “Ho lavorato in una farmacia, in un ufficio, in un magazzino, ho fatto catering. Ho sempre cercato di risparmiare denaro”. L’ultimo lavoro prima di fare l’attrice lo ha ottenuto nel 2007 quando ha lavorato come artista sandwich alla metropolitana a Melbourne, in Australia. Successivamente, arriva per lei il primo ingaggio da attrice, nel mondo delle soap opera.

L’attrice ha vissuto la sua adolescenza al culmine del fenomeno Harry Potter. Durante un’apparizione su Jimmy Kimmel Live !, l’attrice glamour ha ammesso di essere stata una “massiccia nerd di Harry Potter”. Successivamente, è passata dal suo periodo di Harry Potter a una fase di heavy metal nell’arco di 12 mesi. Margot Robbie ha infatti ammesso di essere stata una grande fan dei Metallica. “Ho avuto una vera fase di heavy metal quando avevo 14 anni”, ha detto a The Tonight Show. Vestita di nero, si rasava i capelli e ascoltava Silverstein, Bullet for My Valentine e Slipknot. Per festeggiare i 18 anni, l’attrice fece una follia: è saltata fuori da un aereo con il suo migliore amico e fidanzato in quel momento.

Lo ha fatto anche l’anno successivo e aveva programmato di trasformare il paracadutismo per il suo compleanno in una tradizione annuale, fino a quando la sua carriera non si è messa in mezzo. Adesso infatti è un’attrice affermata, che ha ottenuto per il suo ruolo di protagonista nel film ‘Tonya’ una candidatura ai Golden Globe nella sezione migliore attrice in un film commedia o musicale, al Premio BAFTA, agli Screen Actors Guild Awards e al Premio Oscar nella sezione miglior attrice protagonista. Nel 2016, è stata nominata “la donna più sexy dell’anno”, l’anno dopo è stata inserita dalla rivista Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.