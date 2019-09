Chirac è morto, l’ex presidente della Francia si è appena spento

Chirac è morto. L’ex presidente francese aveva 86 anni e stamane si è spento, come recita un comunicato pubblicato da un familiare. L’uomo era una grande figura di spicco nel panorama della politica francese.

“Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina attorniato dai suoi cari, serenamente”. Così ha dato la notizie della morte del presidente Frédéric Salat-Baroux, marito della figlia dell’ex presidente francese Claude. Chirac è stata una figura di spicco assoluta nel panorama francese degli ultimi anni. Per lui, infatti, una carriera politica davvero illustre, con tante cariche e parecchi ruoli speciali all’interno del sistema governativo francofono. Proprio per questo la sua morte ha colpito dal profondo davvero tanti francesi, che negli anni si erano affezionati alla sua figura ed al suo modo di fare in politica. Nato il 29 novembre 1932, ora è scomparso, all’età veneranda di 86 anni, con tutti quelli che lo amavano vicini.

Chirac è morto, l’ex presidente francese era malato

Nato da una famiglia borghese, il giovane Chirac si interessa subito di politica e farà di tale passione la sua vita e la sua carriera professionale. Si mette subito a lavoro per cercare di entrare in un partito che lo rappresentasse, ma alla fine decide che fare parte di qualcosa di preesistente non fosse abbastanza. Così fonda, dopo diversi anni, due dei partiti di destra più importanti di tutta la nazione. Così nascono il Raggruppamento per la Repubblica e l’Unione per un Movimento Popolare, che ancora oggi raccolgono gran parte dell’elettorato conservatore in Francia. Chirac era stato colpito da un brutto ictus nel lontano 2005 e da allora è stato piuttosto fuori dai riflettori della scena. Ricoverato anni fa, è rimasto sotto una campana di vetro, che hanno impedito ogni possibilità di entrata da parte di occhi indiscreti.

Gli anni passati come sindaco di Parigi

La sua figura è anche parecchio legata alla città di Parigi, che per anni è stata casa sua. Chirac, infatti, ha guidato la capitale della Francia, come sindaco, dal 1977 al 1995. Tanti anni, che ovviamente gli hanno fatto ritagliare uno spazio nella memoria della città e della Francia intera.

