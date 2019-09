Foggia – Tragico incidente stradale, un morto e quattro feriti

Tragico incidente stradale a Foggia. Nella città pugliese, due auto sono venute a contatto, provocando una vittima e ben quattro feriti

Altro incidente stradale nella notte, stavolta a Foggia. Il terribile impatto sarebbe avvenuto tra una Fiat Panda ed un Audi. In seguito all’incidente, la vittima sarebbe sbalzata fuori dal veicolo. Insieme all’uomo che viaggiava con la vittima, era presnete anche un passeggero, che dopo l’incidente si è rapidamente allontanato dalla zona.

La terribile collisione sarebbe avvenuta sulla Strada Statale 16, a pochi chilometri dalla periferia della cittadina pugliese. Le cause dello scontro tra le due automobili sono ancora incerte, sul posto continuano ad indagare gli agenti di Polizia Locale.

Foggia, il resoconto dell’incidente

Dopo la collisione, ad avere la peggio è stato un uomo di origini africane, scaraventato violentemente dalla grande forza dell’incidente. Oltre a lui si contano ben quattro feriti, uno si trovava nella Fiat Panda della vittima, gli altri due invece, si trovavano nell’Audi A4.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti di Polizia del posto, la Fiat Panda si sarebbe scontrato con l’Audi A4 proveniente dal senso di marcia opposto. Dopo l’impatto, sono giunti prontamente sul posto, i sanitari del 118, che hanno cercato di dare il primo soccorso alle persone coinvolte nell’incidente.

Arrivati sul posto, i soccorritori, non hanno potuto fare altro che decretare la morte dell’uomo di origini africane, che giaceva sull’asfalto, scaraventato dall’incidente. Gli altri quattro feriti, invece, sono stati trasportati d’urgenza agli Ospedali Riuniti di Foggia. Fortunatamente, dopo un primo allarme per le condizioni dei quattro feriti, adesso non sembrano in pericolo di vita, visto che fortunatamente, se la sono cavata co qualche lieve acciacco.

Sul posto oltre alla Polizia Locale di Foggia, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che con l’aiuto di pinze idrauliche, hanno estratto con più facilità i feriti dalle autovetture.

L.P.

