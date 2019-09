Risultati Simbolotto 26 settembre 2019, simbolo del giorno: Elmo

L’estrazione di Simbolotto il nuovo gioco legato al Lotto di oggi giovedì 26 settembre 2019: la combinazione di simboli e numeri in diretta.

Come già evidenziato dalla redazione di direttanews.it, Simbolotto è il nuovo gioco complementare al Lotto, partito il 18 luglio scorso. Per ciascuna giocata al Lotto/Lotto Più effettuata su una determinata ruota in promozione (che cambia ogni mese secondo un calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 simboli (tra 45 disponibili). L’Estrazione della combinazione dei 5 simboli vincenti avviene tre volte a settimana con l’estrazione del Gioco del Lotto.

Di seguito il calendario delle ruote in promozione per partecipare gratis all’estrazione:

Al termine dell’estrazione delle 11 ruote Lotto, si estraggono 5 simboli vincenti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Per sapere se si ha vinto basta confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti e si vince in base a quanti ne hai indovinati (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota. L’esito del gioco è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

ECCO I SIMBOLI DELL’ESTRAZIONE DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019

RUOTA PALERMO

29-DIAMANTE

38-PIGNA

18-CERINO

20-FESTA

9-CULLA

VENTISEIESIMO SIMBOLO DEL SIMBOLOTTO

Per la ventiseiesima estrazione del Simbolotto, scegliamo la spiegazione del ventiseiesimo simbolo: Elmo.

Tra i significati del numero 26 nella Smorfia troviamo l’elmo. Da sempre considerato elemento di difesa, nei sogni può indicare il bisogno di difendersi da qualcuno o qualcosa, oppure di rimanere soli con se stessi.