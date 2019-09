By

Nuova lieta notizia nella Royal Family, arriva l’annuncio su Instagram

Con una didascalia che accompagna una meravigliosa foto, la Royal Family fa un annuncio particolare tramite il profilo Instragram: “Il duca e la duchessa di York sono lieti di annunciare l’impegno di Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di York a Edoardo Mapelli Mozzi. Sua Altezza Reale e il Sig. Mapelli Mozzi si sono fidanzati durante il weekend in Italia all’inizio di questo mese. Il matrimonio avrà luogo nel 2020. Ulteriori dettagli saranno resi noti a tempo debito”.

La principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi hanno dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter condividere le notizie del nostro recente impegno. Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci. Condividiamo così tanti interessi e valori simili e sappiamo che questo ci costituirà in grande posizione per gli anni a venire, pieno di amore e felicità”.

Le parole della Royal Family e la famiglia Mapelli

Il duca e la duchessa di York hanno dichiarato: “Siamo entusiasti del fatto che Beatrice ed Edoardo si siano fidanzati, avendo visto il loro rapporto svilupparsi con orgoglio. Siamo i fortunati genitori di una figlia meravigliosa che ha trovato il suo amore e la sua compagna in un amico completamente devoto e un giovane fedele. Mandiamo loro ogni buon augurio per un meraviglioso futuro in famiglia”.

La sig.ra Nikki Williams-Ellis e il sig. Alessandro Mapelli Mozzi hanno dichiarato: “Siamo davvero entusiasti dell’impegno di Edoardo e Beatrice. La nostra famiglia conosce Beatrice da gran parte della sua vita. Edo e Beatrice sono fatti l’uno per l’altro e la loro felicità e il loro amore reciproco sono lì perché tutti possano vederli. Condividono un legame incredibilmente forte e unito, il loro matrimonio rafforzerà solo quella che è già una relazione meravigliosa”.