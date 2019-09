Chi è Sara Croce nuova Bonas di Avanti un altro: la vita privata

By

Ritorna Avanti un altro! accompagnato da la bonas Sara Croce

Con l’inizio dell’autunno ricominciano tutti i programmi che ci accompagnano per un intero anno: presto tornerà anche Avanti un altro!. La prima edizione del programma risale al 2011 con la conduzione di Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Dal 2013 al 2015, Bonoli e Laurenti, hanno condiviso la conduzione con Gerry Scotti. Ma per l’ormai 5° anno di seguito, la coppia inseparabile dei conduttori romani, si afferma alla conduzione del programma.

Avanti un altro! è un quiz show in onda da anni su Canale 5, in cui ci sono concorrenti che devono sfidarsi tra loro, con delle domande che hanno un costo che va ad arricchire il montepremi personali. Il valore delle domande indovinate lo determinerà il ‘pidigozzo’ che ogni singolo concorrente pescherà qual’ora risponda bene alla domanda. Il gioco è ricco di imprevisti, colpi di scena e risate. La caratteristica del gioco è una parte della troupe del programma chiamata ‘minimondo’. Si tratta di personaggi che completano la trasmissione, facendo domande a tema ai concorrenti. Quest’ultimi sono: il bonus, la bonas, la supplente, l’alieno, il mimo, lo scienziato pazzo ed altri.

Sara Croce sarà ‘la bonas’ di quest’anno, ecco chi è

Sara Croce, di Pavia, classe 1998, è la bonas di Avanti un altro! di quest’anno. Per nulla un volto nuovo del mondo dello spettacolo, tutt’altro: Sara Croce è già ben nota agli italiani. Ha già lavorato al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: quest’anno era Madre Natura a Ciao Darwin. Da giovanissima si appassiona al mondo dello spettacolo e della moda, ma sviluppa un particolare per la musica, tanto da prendere lezioni di canto. Dopo il diploma in Scienze Applicate, si è iscritta alla facoltà di Comunicazione d’impresa alla IULM di Milano, dove adesso vive, studia e lavoro.

Ha sfilato, vinto vari concorsi di bellezza, classificando quarta a Miss Italia e vincendo la fascia di Miss Tricologica. Quest’estate c’erano state voci su un presunto flirt tra la bellissima modella e Andrea Damante, il dj veronese, ex di Giulia de Lellis. I due sono stati paparazzati durante un tenero bacio in Versilia, ma nessuno dei due ha parlato circa l’argomento.