Anticipazioni TV: Sfida di share tra “Tale e Quale Show” e “Rosy Abate”

Rai 1, “Tale e Quale Show” – Torna con un’altra puntata, la settima stagione del “Tale e Quale Show”, condotto dal Carlo Conti. Come sempre, dodici concorrenti si divertiranno in una sfida canora, imitando sia per l’aspetto fisico, sia con la voce, le star della canzone italiana ed internazionale. Ancora una volta i 12 concorrenti lotteranno a colpi di note, per aggiudicarsi il titolo di campione della puntata e per scalare la classifica generale.

Rai 2, “S.W.A.T.” – Su Rai 2, la prima serata sarà caratterizzata dalla serie tv poliziesca americana, con un doppio appuntamento. Nella serie il team della SWAT, finisce sotto investigazione, dopo la tragica morte di una civile durante una delle loro missioni, per catturare il criminale latitante più ricercato degli ultimi anni: Bakir Hadad. Proprio due degli agenti della S.W.A.T. Hondo e Street, sembrerebbero essere proprio i responsabili dell’accaduto e quindi vengono accusati di un’azione avventata.

Rai 3, “Il principe abusivo” – Su Rai 3, verrà trasmesso dalle ore 21:25, il film comico campione d’incassi con protagonista, sia come attore sia come regista, Alessandro Siani. Il film racconta la storia di Antonio, raqgazzo napoletano che vive alla giornata, che si trova all’improvviso davanti a sè Letizia, una principessa viziata in cerca di popolarità, di cui si innamora. In un mondo dove i ricchi hanno tanti pregiudizi sui poveri, per conquistare la principessa, dovrà fare capo ai consigli del ciambellano di corte, Anastasio. I ruoli tra mentore e allievo sono però ben presto destinati a rovesciarsi, quando Anastasio incontra la bella pescivendola Jessica.

Rete 4, “Quarto Grado” – Nuova stagione del programma d’informazione di Rete 4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si basa sui casi irrisolti della cronaca nera, che hanno appassionato e diviso l’opinione pubblica, attraverso ricostruzioni, pareri degli esperti, interviste e testimonianze. In ogni puntata sono presenti ospiti per commentare i casi e approfondire gli aspetti tecnici, legali, informatici e scientifici.

Canale 5, “Rosy Abate” – Prima serata dedicata all’amatissima Rosy Abate per Canale 5, con la terza puntata della seconda stagione. In questa terza puntata Rosy cade nello sconforto più totale, dopo essere stata abbandonata dal figlio, Leonardo. Suo figlio, infatti, ha deciso di stare dalla parte del suo peggior nemico, il camorrista Costello, il tutto per amore. Rosy inoltre deve guardarsi dallo stesso Costello che lo ha condannato a morte. Sarà una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Italia 1, “Guardiani della Galassia” – Su Italia 1 va in onda il film di Fantascienza prodotto dagli Stati Uniti del 2014. La pellicola tratta la storia dell’audace esploratore Peter Quill, inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio, la cui sfrenata ambizione minaccia l’intero universo. Così per sfuggire a Ronan, Peter diventerà amico di quattro strani personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore.

La7, “Propaganda Live” – Torna il programma d’attualità condotto da Diego Bianchi, meglio conosciuto come Zoro. Con sè, in questa nuova avventura su La7, Zoro si è portato tutta la troupe del suo vecchio programma di Rai 3, “Gazebo”, primo fra tutti il disegnatore Makkox. La formula rimane essenzialmente invariata, con un mix di informazione e satira, incursioni musicali e ospiti.

Tv8, “X Factor” – Su Tv8, viene trasmessa la replica dell’ultima puntata della nuova stagione di X Factor. Siamo ancora alle audizioni del talent, che è una competizione tra dei giudici, ognuno dei quali è a capo di una categoria di aspiranti cantanti. Durante le puntate live i cantanti sono suddivisi equamente in due manche. Al termine di ogni manche, e a seguito del televoto, il meno votato va al ballottaggio dove ogni giudice decide di eliminare uno dei due.

NOVE, “Fratelli di Crozza (Live)” – Torna lo show del comico satirico genovese Maurizio Crozza. Sul Nove verrà trasmessa la prima puntata della seconda stagione. Si tornerà a a raccontare l’attualità con monologhi brucianti e imitando personaggi famosi. A caratterizzare lo show, è la satira pungente, che ha reso famoso il comico genovese al pubblico italiano.

