Avril Lavigne compie gli anni: 5 lezioni di stile da imparare da lei

La cantante Avril Lavigne compie gli anni e lo fa festeggiando sui palchi degli Usa: 5 lezioni di stile e bellezza da imparare da lei, la ragazza skater.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che ad un certo punto della nostra vita (molto probabilmente la nostra adolescenza), siamo stati ossessionati dalla ragazza skater Avril Lavigne. Sono tante le ragazze della generazione nata negli anni Ottanta che l’hanno presa come modello. Può essere successo anche per un periodo breve della propria vita. Ma è successo. Nel giorno del suo 35esimo compleanno – quando i problemi di salute sembrano alle spalle – Avril Lavigne ha ancora molto da insegnarci. Lo spiega bene il portale Be Beautiful.

Avril Lavigne, modello di stile e bellezza, compie 35 anni

Proprio per il suo compleanno, la cantante si è regalata un concerto acclamatissimo a Minneapolis. La popstar, insieme alla sua musica, ci ha parlato, ci ha ispirato e sicuramente ci ha dato alcuni seri obiettivi di bellezza. In particolare ci sono 5 lezioni di bellezza e stile che possiamo imparare da lei. Sicuramente, gli occhi color fumo non passeranno mai di moda, inoltre i rossetti lucidi rendono le labbra meno imbronciate. Se hai dubbi sul colore del rossetto, vai di neon.

Anche i capelli lisci possono essere glam. Infine, le luci colorate possono cambiare completamente il tuo aspetto. Che Avril Lavigne abbia grande appeal ancora oggi lo testimoniano 7,5 milioni di follower su Instagram. E che ancora oggi sia un modello di stile e bellezza è un dato di fatto: pensate a tutte quelle ragazze a cui non importa nulla di colorarsi i capelli di rosa. Poco conta se il colore faccia tendenza. Loro lo fanno e basta.