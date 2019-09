Beatrice Giliberti, chi è una delle concorrenti di X Factor

Beatrice Giliberti sale sul palco di X Factor incassando quattro sì, scopriamo chi è

X Factor è giunto alla sua tredicesima edizione. Andrà avanti per 14 puntate su SkyUno. Le repliche saranno visibili in chiaro, su Tv8, di venerdì. La finale sarà visibile in contemporanea su Sky e Tv8. Le puntate saranno così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show.

La più grossa novità riguarda il quartetto dei giudici. Se nell’edizione scorsa, infatti, c’erano Fedez, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e la Maionchi, quest’anno faranno il loro debutto Sferaebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. Mara Maionchi ci sarà ancora, nonostante l’incertezza della sua presenza fino a qualche tempo fa. A condurre, per la nona volta consecutiva, Alessandro Cattelan che sull’emittente satellitare riscuote gran successo. La radio ufficiale del programma sarà ancora RTL 102.5.

Beatrice Gilberti, ecco chi è

La giovanissima Beatrice Giliberti ha incantato il palco di X Factor, ‘una voce d’altri tempi’: questo il giudizio generale. Ha portato al Pala Alpitour di Torino, palco di X Factor, la sua reinterpretazione di “Donna Donna” di Joan Bazz ottenendo tanti complimenti e i quattro sì che le permettono di accedere al Bootcamp.

Non solo il pubblico e i giudici però, per l’appena 18enne cantante romana, è arrivata una splendida dedica del papà su Facebook. “Beatrice ieri sera a XFactor. Anche se l’avevo vista dal vivo, è stata un’emozione, come ogni volta che la ascolto. E poi abbiamo festeggiato i suoi 18 anni. E stasera fa un concerto. “Pisellina” di papà…”. Beatrice è l’orgoglio della sua famiglia e ha portato sul palco di X Factor una voce tutt’altro che neo diciottenne. Perché la dedica arriva in questo momento dal padre? Beatrice, da piccolissima, scrisse una lettera al papà dicendogli che il suo sogno è quello di cantare. I sogni, spesso, diventano realtà.