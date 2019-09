Lorenzo Rinaldi: carriera e curiosità del concorrente di X Factor 13, chi è il giovane cantante proveniente da Terni che ha stupito i giudici

E’ stato promosso a pieni voti, durante una delle puntate delle audizioni di X Factor 13. Stiamo parlando di Lorenzo Rinaldi, giovanissimo cantante di Terni, che con quattro sì ha avuto accesso al bootcamp. Lorenzo si unirà al gruppo Under guidato da Malika Ayane, ossia quello degli uomini.

Rinaldi ha colpito i giudici grazie alla sua voce espressiva e profonda, accompagnata dall’inseparabile chitarra da virtuoso. Con un inglese impeccabile, il giovane di Terni, ha stupito i giudici con la sua versione di “Never Had” di Oscar Isaac. Così sono arrivati quattro si, che lo spediscono direttamente alla fase successiva. Andiamo adesso a scoprire chi è Lorenzo.

Chi è Lorenzo Rinaldi, curiosità e carriera sul concorrente

Lorenzo Rinaldi, è ormai studente da due anni nel conservatorio di Terni. Attualmente vive ancora con i propri genitori nel quartiere ternano di Campitello.

Per un pò, il giovane Rinaldi si era allontanato dallo studio della musica. Poi, un pò per scherzo, un pò per la passione che ardeva nel suo cuore, si è riavvicinato alle note musicali, riprendendo in mano la sua chitarra. Poi quella stessa chitarra non l’ha più mollata, fino ad arrivare alle audizioni di X Factor.

Prima da autodidatta e poi sotto la guida di Silvestrelli, Lorenzo ha ricominciato il suo percorso musicale, ceh lo ha portato già ad una piccola soddisfazione. Infatti dopo l’esibizione al talent, l’esperta Mara Maionchi gli ha tributato il complimento più prestigioso. La giudice di X Factor, ha paragonato Rinaldi addirittura a Jim Morrison.

I primi sostenitori di Lorenzo Rinaldi, però restano i componenti della sua famiglia la mamma Paola, la sorella Valentina, i nonni Luigi e Fulvia ed il padre che negli ultimi giorni ha affermato felicemente alle emittenti locali, che il figlio è tornato a cantare anche quattro, cinque ore per casa.

L.P.

