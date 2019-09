Michael Schumacher: come sta il pilota, tra notizie vere e fake news

Andiamo a scoprire le condizioni di Michael Schumacher, ex pilota della Ferrari, campione di Formula 1 per ben sette volte

Sono ormai anni che gli appassionati dello sport, ma soprattutto di motori, si chiedono come stia il sette volte campione di Formula 1, Michael Schumacher. Il 29 dicembre del 2013, a Meribel, Michael subì il più grande incidente della sua vita, sulle vette della località sciistica francese, per salvare un bambino si schiantò con i propri scii contro una roccia.

Da quel momento di Michael si hanno pochissime notizie ed in molti hanno diffuso fake news, che hanno impaurito tutti i fans dell’ex ferrarista. L’incidente di Meribel, ha cambiato per sempre la vita di “Schumi”, con il pilota che finì in coma, con tanti di loro che hanno speculato sulla sua salute. Ma adesso andiamo a vedere come sta vermaente il pilota.

Michael Schumacher, le sue condizioni ad oggi

Ormai sono passati sei anni dall’incidente di Meribel, per Michael il tempo si è fermato in quel giorno. Il riprendersi dall’incidente è la più grande sfida della sua vita, ma fortunatamente il lungo e lento processo, Michael non lo sta affrontando da solo.

Insieme a lui, l’inseparabile moglie Corinna Betsch. Ed è proprio la bionda moglie, che è riuscita a mantenere la riservatezza sulle condizioni di Schumi, non perdendo mai le speranze di rivederlo come prima, facendolo curare dai migliori medici del mondo.

La villa dei coniugi Schumacher a Gland, sulle rive del Lago di Ginevra, è stata trasformata in un centro di cura ad alta tecnologia ma anche su questa struttura il riserbo è totale. Corinne è la vera protagonista del processo di riabilitazione di MIchael, dividendosi tra il marito ed il figlio Mick, assistendo anche all’esordio del giovane Schumi a bordo della Ferrari.

Le fake news sulle condizioni del pilota

Da quel terribile 29 dicembre del 2013, si sono diffuse tantissime fake news sulle condizioni di Michael Schumacher. Il mondo social infatti ha diffuso la notizia che il pilota è sveglio e pronto alla sua ultima fase di riabilitazione, ma purtroppo non è esattamente così.

Le notizie ufficiali sul pilota non rivelano molto. L’ultima arriva dal quotidiano francese “Le Parisien”. Infatti Corinne ha trasferito il marito in una clinica di Parigi, per farlo sottoporre ad una cura a base di cellule staminali allo scopo di ottenere un’azione antinfiammatoria per tutto l’organismo.

Lo stesso quotidiano ha riportato la conversazione con una dottoressa della clinica, a cui è sfuggito un: “Sì è nel mio reparto. E ti assicuro che è cosciente“. Così Schumi è ancora da tenere sotto controllo, con la fase di ultima riabilitazione ancora lontana. Ma sapere che è cosciente rassicura tutti.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Sport, CLICCA QUI !