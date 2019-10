Malena, nome d’arte di Filomena Matromarino: chi è l’attrice hard

Filomena Mastromarino, in arte Malena. Ecco chi è l’attrice hard

Filomena Mastromarino, in arte Malena, è nata a Noci in provincia di Bari, il 19 gennaio 1983. Attualmente vive a Gioia del Colle, in provincia di Bari, ed è conosciuta come Malena la Pugliese, nome osé utilizzato per la sua carriera da attrice di film hard. Da ragazzina voleva entrare nel mondo della biologia, tant’è vero che si è iscritta alla Facoltà di Scienze Biosanitarie, lasciando soltanto a qualche esame dalla laurea. Dopo di ciò, ha lavorato per qualche anno nell’agenzia immobiliare di un noto esponente del Partito Democratico, Giuseppe Lenin Masi. Grazie a quest’ultimo è entrato nella politica e nel 2013 stata eletta all’assemblea nazionale del PD.

A 30 anni, in preda ad una crisi di mezza età, Malena si è detta insoddisfatta della sua carriera fino ad all’ora e chiese a Rocco Siffredi di fare un provino, il cui esito positivo le ha spalancato le porte del mondo d’attrice porno. Lei stessa, nel video di presentazione disse: “Perchè ho scelto il set e questo tipo di cinema? Tutti nascondiamo un po’ questo lato birichino. Io sono una ragazza normalissima che ha però questo lato e vuole viverlo: sono pronta a tutto, a esperienze intriganti”.

L’esperienza di Malena all’Isola dei Famosi

Malena ha vissuto anche recentemente un’avventura sul piccolo schermo, con L’isola dei famosi, nel 2017, grazie al quale ha aumentato la sua notorietà. Durante l’esperienza ha stretto un grande rapporto d’amicizia con Nancy Coppola, cantante neomelodica napoletana. Proprio sulla sua esperienza sull’isola, in Honduras, ha rivelato: “A metà del percorso dell’Isola a un certo punto ho avuto una sorta di crisi. Avevo paura di tornare a casa, di affrontare di nuovo tutte le critiche, tutti i pregiudizi. Adesso mi sento molto più forte”.