Franco Battiato si ritira ufficialmente dalla scena musicale

Arriva l’annuncio ufficiale del ritiro dal mondo della musica di Franco Battiato. Il manager però annuncia l’esistenza di un ultimo inedito.

Un ultimo album e poi il ritiro ufficiale dalla scena musicale. Così Franco Battiato, vuole lasciare con il suo ultimo album “Torneremo Ancora“, un ricordo indelebile nella musica italiana, che per anni lo ha visto protagonista.

A costringere il cantautore siciliano al ritiro, ci hanno pensato alcuni problemi di salute, che lo hanno costretto ad abbandonare i placoscenici nazionali. In una conferenza stampa, uno dei suoi collaboratori ha affermato: “Non possiamo dire che sta male, ma non sta sufficiente bene per essere presente a parlare di questo nuovo progetto“. Durante questa conferenza, sono state proiettate delle foto di Battiato, dal viso molto stanco, vicino ad un mixer.

Franco Battiato, l’ultimo inedito depositato in SIAE

Arriva il ritiro, ma il manager ha annunciato che ci sarà un ultimo inedito. Infatti pochi giorni fa, in SIAE è stato depositato un nuovo inedito dal titolo “Io non sono più io“. Il manager di Franco, Cattini, ha annunciato: “Franco non ha neanche un accordo da parte, né canzoni”.

Però sempre Cattini, successivamente ha confermato l’esistenza dell’ultimo brano “Io non sono più io”, scritto dal collaboratore Roberto Ferri, ed inizialmente indirizzato alla voce di Tiziano Ferro.

A riguardo, Cattini ha commentato: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto. Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Perché componeva al momento, quando pensava al progetto. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno“.

L’ultimo album per Andrea Bocelli

Anche l’ultimo album di Battiato, “Torneremo Ancora”, non era destinato alla sua voce, bensì a quella di Andrea Bocelli.

A proposito, Cattini ha affermato: “La canzone nasce da una richiesta di Caterina Caselli che stava raccogliendo idee per l’album di Andrea Bocelli. – ha poi continuato – Franco si mise a lavorarci su ma non entrò nell’album. L’inedito risale al 2016 ed è stato registrato come scrittura e voce da Franco al computer; l’orchestra è stata registrata a maggio di quest’anno partendo dalle partiture di Franco: c’era una versione precedente con Yuri Camicasca, con cui l’ha scritto“.

La tracklist di “Torneremo Ancora”

Di seguito vi riportiamo la tracklist che comporrà “Torneremo Ancora“, l’ultimo album di Franco Battiato:

Torneremo ancora Come un cammello in una grondaia Le sacre sinfonie del tempo Lode all’inviolato L’animale Tiepido Aprile Povera Patria Te lo leggo negli occhi Perduto amor Prospettiva Nevsky La Cura I treni di Tozeur E ti vengo a cercare Le nostre anime L’era del cinghiale bianco.

