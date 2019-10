Rieti – ciclista muore a 44 anni dopo lo scontro contro un auto

Tragico episodio a Rieti, dove un ciclista di appena 44 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente contro un automobile

Grave incidente stradale a rieti, dove nella giornata di ieri, poco prima delle 19.30, un ciclista si è scontrato con un auto sulla Sp 8 tra Cantalice e Vazia. L’auto ha investito il ciclista, che subito dopo l’impatto è stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale.

Subito dopo la chiamata, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118 si sono recati sul posto. Però nonostante l’arrivo dei sanitari dell’ambulanza, per il 44enne non c’è stato niente da fare, ed in serata ha perso la vita. Il nome della vittima è Alessandro Salustri, 44 anni, lavorava come dipendente in una ditta di impianti di climatizzazione. L’uomo lascia una moglie ed i suoi due figli.

Il Real Rieti si unisce al dolore

Si è unita al dolore della famiglia Salustri, la swuadra di calcio a 5 della città, il Real Rieti. Sulla propria pagina facebook, è arrivato il cordoglio da parte del presidente della società, che ha scritto con un post:

“È con profonda tristezza, che il Real Rieti si unisce al dolore della famiglia Salustri per la prematura scomparsa dell’amico Alessandro, cognato del nostro vicepresidente Luca Palombi, rimasto vittima questa sera di un incidente stradale, mentre dava sfogo a una delle sue tante passioni: il ciclismo.

Difficile trovare le parole in momenti del genere, ci sentiamo però vicini al cordoglio di chi ha avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali di un ragazzo solare, altruista, un padre e un marito esemplare.

Che la terra ti sia lieve dolce Alessandro“.

Il doloroso lutto, ha colpito così da vicino anche la società futsal della città, che nella prossima partita rispetterà un minuto di silenzio in onore di Alessandro Salustri, ed indosserà la fascia nera al braccio in segno di lutto.

