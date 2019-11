Chi è Emanuela Grimalda: l’attrice diventata mamma a 50 anni

Andiamo alla scoperta di Emanuela Grimalda. L’attrice alla veneranda età di 50 anni è riuscita a diventare mamma per la prima volta

Emanuela Grimalda è un’attrice nata a Trieste, il 26 giugno 1964 sotto il segno del Cancro.

Fin da giocane Emanuela è sempre stata appassionata di pittura e recitazione. Proprio per quanto riguarda la pittura, Emanuela da giovane ha provato a conseguire il diploma alla scuola DAMS di bologna. Il suo progetto di diventare una pittrice però non è andato in porto. Successivamente quindi, si è dedicata alla recitazione, riuscendo a diplomarsi sempre a Bologna, presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone.

Così poi Emanuela ha fondato il Circolo culturale Terzo Piano e per mantenersi ha svolto anche lavori part-time come la cameriera. Inoltre si è dilettata nella poesia e nella pittura, il tutto intervallato da lavoretti in ristoranti e come baby sitter.

Ben presto si ritroverà ad alternare teatro e televisione. Infatti nel 1196 esordisce sul grande schermo, con il film “Uomo d’acqua dolce“. Questo sarà solamente l’inizio, infatti seguiranno: “Vacanze di Natale 2000” (1999), “Febbre da cavallo – La mandrakata” (2002), al fianco di Gigi Proietti e “Mai + come prima” (2005). e “La bellezza del somaro” (2010).

Ma il successo e le soddisfazioni arrivano principalmente dal piccolo schermo. Infatti durante la sua carriera, Grimalda è riuscita a lavorare per varie sitcom e serie Tv. Tra le più famose, ricordiamo: “Sei forte Maestro” con Emilio Solfrizzi, “Cotti e Mangiati” con Marina Massironi, ma soprattutto nella celebre serie televisiva Rai “Un Medico in Famiglia“. Inoltre Emanuela è apparsa anche in alcuni episodi del successo nazionale de “I Cesaroni“.

Emanuela Grimalda, la gravidanza a 50 anni

L’attrice triestina si è dedicata tutta la sua vita alla carriera, dando meno importanza alla vita privata. Ecco perchè si è trovata ad affrontare una gravidanza a solamente 50 anni. La donna ha partorito il suo primo bambino, quattro anni fa, l’8 luglio 2015.

In una recente intervista, Grimalda ha risposto ad alcune domande sulla sua maternità, affermando: “Non sapevo come festeggiare. Sto scherzando, naturalmente. Ho maturato questa scelta dopo un lungo percorso introspettivo di analisi. Prima è stato importante fare spazio.”

Ha poi continuato – “Siamo sommersi da mille stimoli e impegni, la maggior parte dei quali forse non ci servono o nemmeno ci interessano veramente. Così, spesso, non siamo coscienti di quello che davvero vogliamo: i desideri più profondi sono sommersi sotto una pila di oggetti mentali, pulsioni affastellate e parecchia fuffa. Con l’analisi ho fatto un po’ di pulizia, andando a disseppellire quello che c’era sotto il cumulo. È stato come un lavoro di miniera, alla fine del quale ho raccolto questa preziosa pepita. Ognuno di noi può trovare un desiderio diverso: a me è uscito questo. Mi creda, ero molto stupita perché avevo iniziato l’analisi per tutt’altre ragioni“.

Emanuela Grimalda, tornerà in televisione questa sera, con la fiction “Volevo fare la rockstar” ed interpreterà il personaggio di Nadia Casarin. Il suo è un personaggio secondario, ma vedremo se riuscirà a far sorridere il pubblico Rai, grazie alla sua innata vena ironica, che l’ha accompagnata in anni di carriera.

L.P.

