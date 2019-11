Claudia Stabile scomparsa da 20 giorni, se ne parla a Chi l’ha visto?

Claudia Stabile scomparsa da 20 giorni, non dà notizie di sè dall’8 ottobre scorso e la famiglia l’ha cercata senza nessun riscontro.

Claudia Stabile scomparsa da 20 giorni, la sua sparizione rimane un mistero. Sembra certo che la donna vivesse una situazione delicata a Campofiorito, il paese in provincia di Palermo nel quale viveva. Lo ha confermato anche il suo avvocato che ha parlato di una situazione delicata.

La donna è anche mamma di tre figli e nel 2016 già una prima volta era sparita di casa insieme alla figlia più piccola. In quella occasione il marito, Piero Bono, era stato costretto a denunciarla per abbandono del tetto coniugale. Una situazione che pare simile anche queta volta, con la differenza che se ne è andata da sola.

Dall’8 ottobre scorso Claudia ha deciso di rendersi irreperibile. Il suo conto non è stato toccato, il cellulare non è raggiungibile. E la macchina della donna è ancora nel parcheggio dell’aeroporto palermitano dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lì l’ha trovata il marito, il 10 ottobre, ma senza nessuna traccia che portasse alla sua destinazione.

Claudia Falcone è sparita, i tre figli la cercano disperati

Alla luce del precedente di tre anni fa la scomparsa di Claudia Falcone, secondo glli inquirenti, potrebbe essere volontaria. In realtà però da quando il marito ha presnetato denuncia, si stanno valutando tutte le ipotesi. Anche perché pare che la donna sia uscita di casa soltanto con 200 euro e non risultano tracce di prenotazione a suo nome per un volo in partenza quella mattina.

Le chiavi della macchina sono state trovate al suo interno, nascoste sotto il tappetino. E lei era impegnata a preparare la festa per il compleanno del marito, tanto che doveva andare ad ordinargli una torta. Scene di vita comune, ma da allora nessun segnale. E i suoi tre figli, come ha spiegato il marito, continuano a piangere cercamdo la mamma.

Come ha raccontato l’avvocato a Meridionews, “in realtà non la incontro da quasi un anno. Disse che viveva male a Campofiorito e di fatto non c’è stata mai nessuna indagine psicologica, la spiegazione fu questa e stop”. All’epoca la donna aveva spiegato di essere tornata in Germania, dove era nata, perché sentiva forte la nostalgia del passato. Poi al suo rientro si era comunque riconciliata con il marito. Adesso cosa potrebbe essere successo? Ne parlerà anche la puntata odierna di ‘Chi l’ha visto?’ che illustrerà gli ultimi sviluppi.