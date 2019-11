Meteo – Crollo termico e forti piogge, l’autunno entra nel vivo

Entra nel vivo l’autunno in questo mercoledì. Il meteo cambia totalmente, scende il freddo sulla penisola con cali di temperature e forti piogge

Dopo un lungo ottobre dal sapore più primaverile che autunnale, in questo mercoledì la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Le alte temperature crolleranno di botto, e sull’Italia si abbatteranno piogge, vento, temporali ed un vero e proprio crollo climatico.

Nella giornata di oggi, i fenomeni atmosferici che hanno già iniziato a toccare il nord, dovrebbero essere in attenuazione, lasciando un pò di tregua. Ciò nonostante, non toglie che su quasi tutte le regioni settentrionali, ci sarà un cielo cupo e ricco di nuvole minacciose.

Inoltre il flusso freddo in arrivo dalla scandinavia, nella giornata di oggi toccherà anche le regioni del centro, con forti piogge che toccheranno diverse regioni. Anche al sud crollano le temperature, ma nonostante ciò, qui ancora non si verificheranno fenomeni atmosferici particolari.

Il ponte di ognissanti, tanto atteso dagli italiani, è alle porte. E per chi è pronto a partire, dovrà vedersela con la prima perturbazione atlantica della stagione . Questa forte perturbazione, colpirà le regioni centro-meridionali, in specifico il versante tirrenico e quello ionico. Mentre invece il versante adriatico resterà più asciutto. Mentre invece continua a migliorare sulle regioni settentrionali, ma verso fine giornata, inizierà a peggiorare a causa dell’arrivo di un altro fronte.

Andiamo adesso a vedere nello specifico che tempo ci sarà nella giornata di oggi.

Meteo, mercoledì 30 ottobre

Questo mercoledì vede finalmente l’ingresso dell’autunno. L’Italia si sveglia da questo caldo che è durato fin troppo. Ed a causa di un forte fronte pronveniente dalla Scandinavia, arriverà una situazione di forte freddo, con cali delle temperature che toccheranno anche i 10°. Piogge sparse interesseranno la Val Padana. Ma soprattutto le precipitazioni interesseranno le regioni del centro Italia, ed infatti qui non ci sarà tregua. Poi la situazione metereologica si attenuerà, in attesa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo che tempo c’è oggi da regione a regione.

Sulle regioni dell’Italia del Nord, i fenomeni che hanno caratterizzato la giornata di ieri saranno in attenuazione. Il Settentrione, vivrà così un apparente stato di tranquillità, in attesa dell’arrivo del nuovo fronte freddo, di origine atlantica. Qualche pioggia sparsa potrebbe cadere in giornata sulla Val Padana e sulla parte a Nord Est della catena appenninica. Nei cieli regneranno le nubi. Temperature in netto calo, con massime tra i 13 ed i 17 gradi.

Peggiora invece la situazione, sulle regioni dell’Italia Centrale. Se nella giornata di ieri le piogge riguardavano solamente il settore settentrionale, oggi le precipitazioni si sposteranno al Centro. Forti piogge e temporali, colpiranno infatti Toscana, Marche e poi al pomeriggio arriveranno anche su Lazio ed Abruzzo. Tempo migliore invece sulla Sardegna. Anche qui le temperature sono in forte calo, con la corrente scandinava che entra nel vivo e i valori massimi oscilleranno tra i 14 e 19 gradi.

Rimane stabile il quadro metereologico, sulle regioni del Sud Italia. Qui su gran parte delle regioni, continuerà a splendere il sole. Mentre invece, presenterà un pò di instabilità la Sicilia, le regioni ioniche e l’estremo sud. Qui infatti dovrebbero cadere fenomeni sparsi, in prevalenza piovaschi intermittenti. Poi con l’evolversi della giornata, dovrebbero cessare anche queste lievi piogge. Le temperature qui sono in lieve calo, con massime dai 17 ai 23 gradi.

