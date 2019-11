Volevo fare la rockstar: trama ed anticipazioni della nuova fiction Rai

Rai 2 lancia la nuova fiction intitolata “Volevo Fare la rockstar”. Andiamo a scoprire trama ed anticipazioni della nuovissima fiction



Il turno infrasettimanale della Serie A, ha incasinato un pò i palinsesti televisivi. Tra fiction che andranno in onda con una settimana di ritardo, a causa dello share che potrebbe essere influenzato negativamente dalle partite di calcio, la Rai fa una mossa coraggiosa.

Infatti su Rai 2 verranno trasmessi i primi episodi della nuovissima serie tv intitolata “Volevo fare la Rockstar”. Non è chiara quale sia la strategia della Rai. Molto probabilmente è quella di fidelizzare il pubblico a cui non interessa. il mondo del pallone.

Le protagoniste della serie saranno le attrici Valentina Bellè ed Angela Finocchiaro. Inoltre per aprire questa prima stagione, la fiction sarà composta da solamente sei puntate. Vedremo se riuscirà subito ad appassionare il pubblico fedele alla Rai e se verranno proposte nuove stagioni, intanto andiamo a scoprire trama e cast.

“Volevo Fare la Rockstar”: trama e cast

La nuovissima fiction tratta la storia di Olivia, ragazza di 27 anni che dopo aver avuto un incidente, si trova in preda ad una crisi esistenziale. La ragazza, infatti ha avuto due gemelle troppo presto, alla sola età di 16 anni, ed inoltre ha cresciuto le sue due figlie da sola, dopo che il ragazzo che le ha spezzato il cuore è fuggito via.

Inoltre nella sua vita, Olivia non ha trovato solamente il modo per crescere le sue due figlie ma anche per aiutare il fratello Eros, uno scapestrato adulto, brillante ma totalmente irresponsabile. Inoltre Eros ha sempre nascosto a tutti la sua omosessualità.

Dopo l’incidente, Olivia si rende conto che per far stare bene gli altri, sta rinunciando a troppe cose nella sua vita e la sua presa di coscienza contagia lei e chi gli è intorno. Infatti anche Eros inzierà a chiedersi come sia possibile che gli altri accettino la sua omosessualità, se anche lui non accetta se stesso. E poi si andrà alla ricerca del padre delle due gemelle di Olivia. A tenere alti i toni durante la fiction, ci penserà Angela Finocchiaro nei panni di Nadja, madre di Olivia. Così la fiction ci porterà all’interno di una famiglia disfunzionale, in perenne ricerca di equilibrio.

