Denny Mendez, chi è e che fine ha fatto l’ex Miss Italia ’96

Denny Mendez, chi è e che fine ha fatto la prima Miss Italia di colore nel 1996? Oggi vive negli Usa ed è anche felicemente mamma.

Denny Mendez, chi è la ragazza che 23 anni fa ha paerto una nuova strada nei concorsi di bellezza. Per la prima volta infatti è stata incoronata una Miss Italia di colore, anche se lei si è sempre sentita orgogliosamente italiana. Allora l’elezione della più bella era ancora sulle passerelle di Salsomaggiore e il suo nome ha diviso il Paese.

Eppure Denny era veramente una bellezza esplosiva e lo ha dimostrato poco tempo dopo classificandosi al quarto posto nelle finali di Miss Universo. Due concorsi che l’hanno fatta conoscere a tutti e le hanno aperto le porte per il mondo della moda. Non male per la ragazza nata nel luglio del ’78 e che ha sempre vissuto con la mamma e il suo compagno, Lui non era il suo padre naturale, ma l’ha amata come se lo fosse.

A undici anni si è trasferita a vivere a Pescia, vicino a Montecatini, poi ha studiato come operatrice turistica. Ma a 14 anni sfilava come modella già per marchi importanti come Gattinoni e Gianfranco Ferré. Il boom però quando, appena maggiorenne, ha scelto di presentarsi al concorso di Miss Italia. Nessuno la indicava come favorita, eppure è stata incoronata lei aprendo una nuova era.

Denny Mendez, dal 2016 è mamma felice e vive stabilmente a Los Angeles

Dopo il successo e l’incoronazione, Denny Mendez ha coltivato le sue passioni. Quella della moda, certamente, ma anche della recitazione. Per due anni oinfatti è stata nel cast di Un posto al sole interpretando il ruolo di Barbara. Successivamemte ha avuto una piccola parte nel film Ocean’s Twelve e in un episodio della fiction Provaci ancora prof! nel 2007.

E la vita privata di Denny? Ha provato a diventare mamma una prima volta nel 2011, ma è stata costretta ad abortire spontanemente dopo sole nove settimane. Nel 2016 però ha coronato il suo sogno quando è nata India Nayara. Una gioia che ha raccontato quando è stata ospite da Caterina Balivo. “Lei è arrivata con tanta fatica perché la vita ti riserva prove importanti. Ho avuto un periodo buio dopo la prima gravidanza andata male. Ma non mi sono mai arresa. Il fatto di diventare mamma è sempre stato un desiderio forte, per me”.

A sostenerla c’è sempre il suo attuale compagno, il produttore italoamericano Oscar Generale cfhe è anche il padre di sua figlia. Vive negli Stati Uniti dal 2005, ha prodotto molte pellicole importanti e ora la coppia abita stabilmente a Los Angeles.