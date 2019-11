Stefania Pezzopane, chi è: età, carriera e vita privata

Stefania Pezzopane è una politica italiana, fidanzata con Simone Coccia. Scopriamo chi è

Stefania Pezzopane è nata a L’Aquila il 5 Gennaio 1960. Ha frequentanto il Liceo Ginnasio Domenico Cotugno, dopo il diploma di maturità è entrata in politica nella Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 2002 ha fondato il premio letterario internazionale Città dell‘Aquila “Laudomia Bonanni” con Antonio Battaglia e Anna Maria Giancarli. Nel 2010 è stata nominata assessore comunale all’Aquila dall’allora sindaco Massimo Cialente. Due anni dopo si è candidata nelle file del Partito Democratico a sostegno dello stesso Cialente, è risultata la più votata di tutte le liste, venendo riconfermata assessore.

E’ divorziata ed ha un figlio, ma nel 2014 ha trovato l’amore con Simone Coccia, con il quale sta tutt’ora. Nel 2014 lui fece una dichiarazione radiofonica alla Pezzopane, dicendo: “Io voglio sposarla. Stefania, vuoi prendermi come tuo legittimo sposo?”. Stefania Pezzopane era ospite della popolare trasmissione di infotaintment “Un giorno da pecora”, condotta da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radiodue Rai. La sua risposta è stata: “Ci devo pensare. Io la risposta la darò nel momento giusta. Siamo molto legati, per il futuro non mi sento di escludere nulla, intanto viviamo questo bellissimo presente”. Ad oggi, i due, non sono ancora sposati.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia, il caos per il terremoto

Nel 2016 un terremoto ha raso al suolo la città d’Amatrice, Simone Coccia, compagno di Stefania Pezzopane, è stato uno dei volontari ‘VIP’ che si è messo a disposizione per aiutare i cittadini. Abitante de L’Aquila, sa cosa vuol dire vivere una situazione del genere, ed ha offerto tutto il suo aiuto. Ciò che ha creato caos e fatto discutere è stato il fatto che Stefania, ha condiviso un suo selfie sorridente con alle spalle le macerie. Subito lo scatto ha scatenato grande polemica sul web, tanto che la senatrice è stata costretta a rimuovere da Facebook la foto.