Beatrice Grannò, chi è la giovane attrice che arriva dal teatro indipendente

Beatrice Grannò, chi è la giovane attrice romana che si sta imponendo nel mondo delle fiction italiane anche se ha una formazione teatrale.

Beatrice Grannò, chi è la giovane attrice che poco alla volta si sta ritagliando ruoli importanti nella fiction italiana. L’ultimo è quello di Suso, una delle giovani collaboratrici di Enrico Piaggio (intepretato da Alessio Boni) nella serie tv dedicata al ‘papà’ della Vespa. Solo l’ultimo gradino di una carriera in rapida ascesa.

Romana, classe ’93, Beatrice ama definirsi ‘musicattrice’. In effetti ci sta, perché ha una formazione che spazia tra diverse arti e non si è mai focalizzata su un campo solo. Per passione suona infatti molti strumenti come il pianoforte, le percussioni, ma anche l’ukulele. Ma la sua vocazione profonda è quella per la recitazione. Proprio per questo nel 2013 ha cominciato a frequentare la scuola di recitazione East 15 Acting School di Londra.

Beatrice Grannò, le fiction accanto a Terence Hill a Vanessa Incontrada

Ma nello stesso anno ha cominciato anche a farsi conoscere dal pubblico televisivo italiano. Infatti è stata scelta per una parete in una puntata di Don Matteo 9, la fortunatissima fiction di Rai 1 con Terence Hill. Da lì in poi ha alternato la carriera in televisione a quella in teatro maturando altre esperienze importanti.

Non a caso è stata scritturata per un’altra fiction importante come ‘Il capitano Maria‘ nel 2018. Un ruolo che lei, intervistata da TvBlog, ha raccontato così: “Per me questa è stata la prima esperienza in Italia. Vengo da Londra, dal mondo dei teatri indipendenti. Ricevetti la telefonata del mio agente che mi propose il provino. Tornai in Italia e andò bene, nonostante io non abbia lo stesso carattere graffiante che ha Luce. Sul set Vanessa Incontrada è stata molto carina, mi ha aiutato e tranquillizzato”.

Il 2019 per Beatrice è diventata l’anno della consacrazione. Oltre che in ‘Enrico Piaggio’ la vedremo infatti in ‘Tornare’, diretto da Cristina Comencini, ‘Gli indifferenti’ e ‘Mi chiedo quanto ti mancherò’. La Grannò ha un pridlo Instagram con oltre seimila follower e una passione particolare. Qualche tempo fa infatti ha preso la patente per l’aliante.