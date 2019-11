Chi è Daniela Martani: le battaglie della vegana del Grande Fratello e le polemiche per una sua frase dopo il terremoto di Amatrice.

Daniela Martani, dj, ex concorrente del Grande Fratello, esponente per i diritti degli animali, vegana convinta, nasce a Roma nel 1973. Diventa famosa quando ai tempi della crisi Alitalia portò avanti la protesta delle hostess. Per le sue controverse posizioni, è stata spesso al centro delle polemiche. In particolare, ha condotto delle dure battaglie animaliste, scontrandosi con altri personaggi dello spettacolo. Durante il Gf Vip, in particolare, ebbe uno scontro con Serena Grandi.

Polemiche su Daniela Martani dopo il terremoto ad Amatrice

Dopo il sisma del 24 agosto 2016 ad Amatrice, Daniela Martani, grande sostenitrice del mondo vegano, in un commento apparso su Facebook avrebbe considerato il terremoto come una sorta di punizione ‘divina’ per la piccola cittadina di Amatrice, essendo questa la patria dell’amatriciana. Quella frase venne poi smentita dall’ex gieffina. Nella polemica, è intervenuta in sua difesa Selvaggia Lucarelli che ha scritto a chi insulta via social network: “Martani fa pena, questo è sicuro, ma voi fate schifo”. Poi la Martani si sfogò attraverso il sito Dagospia.

“Avete deciso che volete farmi ammazzare? Stanno arrivando minacce di morte a me e alla mia famiglia”, le sue parole. Quella frase su Amatrice, aveva più volte spiegato, non era farina del suo sacco. Il post in cui l’ex hostess Alitalia parlava di “karma” riferendosi ad Amatrice è in ogni caso scomparso da Internet, ma le accuse nei suoi confronti proseguirono a lungo. Ma l’ex gieffina non è come detto nuova a polemiche: tra queste quella contro Michelle Hunziker, per un presunto uso di pellicce.