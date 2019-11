Chi è Tania Bambaci, modella e fidanzata del ballerino Samuel Peron

La biografia di Tania Bambaci, modella e fidanzata di Samuel Peron

Tania Bambaci è nata l’11 agosto del 1990 ed è originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Lavora come modella ed attrice, una passione coltivata fin da bambina. Nel 2010 ha conquistato la fascia di Miss Sicilia ed è arrivata nella top 10 di Miss Italia. L’anno successivo ha invece vinto Miss Mondo Italia. Successivamente ha deciso di dedicarsi al mondo della televisione, dopo il debutto nel 2010 in Squadra Antimafia.

Tania Bambaci, vita priva e curiosità

Attualmente è fidanzata con il ballerino Samuel Peron di Ballando con le Stelle. Quest’ultimo, qualche tempo fa, raccontò che i due si sono conosciuto per caso e per lui è stato un colpo di fulmine. Su Instagram ha quasi 100 mila follower ed è molto amata per la sua simpatica e solarità, oltre che per la bellezza. Le piace cucinare ed il suo piatto preferito è la parmigiana di melanzane.

Su una sola cosa non sono d’accordo lei ed il fidanzato, come fatto capire dal ballerino: “Stiamo insieme da sei anni, siamo andati a convivere subito. Quindi le ho chiesto di fare un figlio, ma lei vuole sposarsi prima, invece per me non è indispensabile”.

