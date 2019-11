Chi è Fabio Cacace, l’imitatore dei cantanti che spopola su Youtube

La biografia del cantante ed imitatore Fabio Cacace

Fabio Cacace è un cantante, compositore ed imitatore nato nel 1986 a Bari. I suoi generi musicali preferiti sono diversi. Ci sono l’Hard rock, Pop rock, Rock and roll, Rock progressivo, Rock anni 70, Rock anni 80, Rock anni 90. Una passione smodata anche per l’Heavy metal, Stoner metal ed il Thrash metal. Parteciperà allo show di Rai 1 di Carlo Conti, Tali e Quali che ripercorre la stessa linea di Tale e Quale Show con la differenza che vi partecipano persone non famose, almeno non per ora.

Fabio Cacace, 30 imitazioni di cantanti

Su internet spopola un video dell’artista che si misura nell’imitazione di 30 cantanti e la maggior parte delle voci sono impressionanti per quanto sono simili.

La lista degli imitati: Adriano Celentano, Louis Armstrong, Michael Bolton, Franco Battiato, Claudio Baglioni, Fabrizio De André, Bee Gees, Eros Ramazzotti, Elton John. Riccardo Cocciante, Rick Astley, Sting, Amedeo Minghi, Steve Perry, Zucchero, Fabio Concato, Gnarls Barkley, Ozzy Osbourne, Miguel Bosé, Mango, David Bowie, Lucio Dalla, Bruce Dickinson, Roby Facchinetti, Bryan Adams, Antonello Venditti, Andrea Bocelli e Jimmy Somerwille.

