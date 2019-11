Emma Marrone, arriva un importante messaggio via Instagram. Una sorta di annuncio che prevede grosse novità in arrivo e che fa impazzire fans e simpatizzanti.

Emma Marrone, semi-annuncio via Instagram. Attraverso il proprio account, la cantante ha postato un messaggio che ha entusiasmato tutti i suoi fans e, in generale, le persone che le hanno augurato il meglio durante la sua recente battaglia.

L’annuncio di Emma Marrone

Ecco quanto postato: “Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici”. Al messaggio sono seguiti tantissimi commenti di consenso .

Emma che proprio di recente si è confessata negli studi di Verissimo: “Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio.

Il motivo per cui l’ha reso pubblico è il seguente: “Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”.

