Terremoto, sciame sismico a Benevento: mappa del sisma

Terremoto, sciame sismico a Benevento, cosa sta accadendo: mappa del sisma, reazioni alle scosse, scuole ed edifici evacuati.

Un terremoto di magnitudo tra 3.6 e 4.1 è avvenuto alle ore 11:36 di oggi nella zona di Benevento. Si tratta della quinta scossa di magnitudo superiore a tre di questa mattina nel Sannio. L’epicentro del terremoto è stato localizzato anche stavolta a pochi km da San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. Non si hanno notizie di danni. La scossa è stata però percepita nitidamente dalla popolazione.

Reazioni al terremoto in provincia di Benevento

Le scosse nelle aree di Ceppaloni, San Leucio, Apollosa e Montesarchio. I cittadini temono che si possa verificare un evento ben più grave. Qualche settimana fa, si erano verificati eventi simili in rapida successione. Su Twitter i commenti degli utenti che hanno avvertito le scosse. “Ho sentito tutte le scosse… e ce n’è stata una poco fa”, il commento di un utente. Molti attestano solidarietà alle popolazioni colpite: “Ho letto del terremoto a Benevento… Spero che non ci siano problemi grandi, vi abbraccio forte forte, anche qui in Toscana ultimamente ci sono state molte scosse e capisco la vostra paura”.

Da quello che si apprende, diversi edifici sono stati evacuati. In particolare, si teme per strutture come scuole ed edifici pubblici. Non è detto che diversi sindaci scelgano di tenere chiusi gli istituti scolastici già da oggi. Scuole chiuse e corso pieno di studenti e genitori a Benevento, che dista appena 9 km dall’epicentro. Avellino, altro centro colpito anche in passato dal terremoto, dista 17 km. Le scosse di questa mattina avvertite fino a Napoli e a Salerno.