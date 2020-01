Vittorio Grigolo: dichiarazione d’amore in diretta tv

Il tenore Vittorio Grigolo e la dichiarazione d’amore in diretta tv alla fidanzata: “Mi vuoi sposare”, ha chiesto a ‘All Together Now’.

“Io non sono perfetto, sono pieno di difetti, ma quando avevo sete tu mi hai dissetato, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore”. Questa la dichiarazione d’amore di Vittorio Grigolo per la fidanzata ballerina. Poi si è inginocchiato e ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”. Commozione in studio durante la puntata di stasera di ‘All Together Now’. Insomma, il noto tenore sembra già aver messo alle spalle le accuse di molestie.

Con chi è fidanzato Vittorio Grigolo?

Il tenore è stato sposato con Roshi Kamdar, matrimonio che è naufragato nel 2013. Egli stesso ha raccontato che è andata male perché lei dubitava sul suo orientamento sessuale. Invece adesso ha ritrovato l’amore con la giovane ucraina Stefania Seimur, 22 anni. La donna è già mamma di una splendida bambina. La piccola, nata da una precedente relazione, ha 5 anni. La dichiarazione d’amore a ‘All Together Now’ ha commosso tutto il pubblico, ma anche il muro dei giurati e la stessa conduttrice, Michelle Hunziker. Gigi D’Alessio ha scherzato: “Mi ero ripromesso di non fare più matrimoni, e invece…”.