EuroJackpot 3 gennaio 2020: estrazione in diretta e vincite

Torna il tradizionale appuntamento del venerdì sera con EuroJackpot 3 gennaio 2020: estrazione in diretta alle 20.15 e vincite del gioco.

Una lotteria europea con premi incredibili: questa è Eurojackpot, che ogni venerdì sera regala emozioni in tutto il Vecchio Continente. Anche noi di direttanews.it vi teniamo aggiornati su questo gioco con tutte le informazioni: si vince indovinando due combinazioni di numeri. La prima è una combinazione di 5 numeri da uno a 50, la seconda, gli euronumeri, va da 1 a 10 e bisogna sceglierne 2. Il costo della giocata è di appena 2 euro. Ben 12 sono poi le categorie di premi, dal 2+1 fino all’ambitissimo 5+2.

Si gioca in tutta Europa, dicevamo. Questi i Paesi coinvolti dalla lotteria europea: oltre all’Italia, ci sono Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.

Ultimo concorso Eurojackpot 27 dicembre

Nell’ultimo concorso, il 27 dicembre, sono stati tre i 5+1 che valgono circa 575mila euro ognuno e sono stati realizzati 2 in Germania e 1 in Polonia. Oltre 130mila euro a testa vincono i nove 5+0, sei dei quali sono stati realizzati in Germania. Stasera il Jackpot vale 29 milioni di euro. Invece, nel 2019, in Italia sono finiti solo due 5+1, ma entrambi molto fortunati. Ovvero uno da oltre 2,9 milioni centrato a novembre e uno da 2,7 milioni vinto a maggio.

Estrazione EuroJackpot 3 gennaio 2020

I numeri vincenti di oggi 3 gennaio 2020:

I due euronumeri estratti: