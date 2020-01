Valentina Persia, chi è: la carriera, curiosità e il dramma privato

Chi è Valentina Persia: la carriera, curiosità e il dramma privato, il compagno morto, la gravidanza e il rapporto coi figli.

Valentina Persia, classe 1971, arriva presto al successo: a soli 23 anni debutta nella trasmissione televisiva La sai l’ultima?, condotta da Pippo Franco, giungendo alla finale. Inizia a diventare negli anni un’attrice comica molto conosciuta e amata. Partecipa a molte trasmissioni televisive e mette in scena diversi spettacoli teatrali. Inoltre, inizia a lavorare anche per cinema e televisione.

Il dramma di Valentina Persia, il compagno morto e il rapporto coi figli

Tra i registi che l’hanno diretta, ci sono Pier Francesco Pingitore e Carlo Vanzina. Ha lavorato inoltre al fianco di Paolo Limiti, Pippo Franco e Natalia Estrada. Ma dietro quel sorriso e quella verve si nasconde il dolore di Valentina Persia. La nota comica ha infatti avuto un grande amore nella sua vita: Salvo, un architetto catanese, che è prematuramente scomparso nel 2004. Solo molti anni dopo sono poi nati i suoi figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta. I bambini sono nati nel 2015 e l’attrice all’epoca aveva già compiuto 43 anni.

In un’intervista ha spiegato quanto quelli siano stati momenti non semplici: “Non sono diventata mamma tardi perché prima dovevo lavorare. Il detto ‘bisogna fare figli da giovani’ lo capisco perché non ce la fai fisicamente. Pensavo che 24 anni di danza mi avrebbero aiutato. La maternità era una voce che non potevo più non ascoltare. Avevo paura che poi non avrei avuto più la possibilità di diventare madre”. Confessa ancora Valentina Persia: “Quando me li hanno messi sul petto. io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo”. Infine, la sua richiesta è quella di non giudicare “quelle mamme che soffrono dicendo che non sono buone madri. Stanno soltanto chiedendo aiuto”.