Regno Unito, crescono i fedeli musulmani: sono oltre 3 milioni

Regno Unito, i dati sulla religione nel Paese, crescono i fedeli musulmani: sono oltre 3 milioni, mentre è in calo continuo il Cristianesimo.

La popolazione musulmana d’Inghilterra ha superato i tre milioni per la prima volta, secondo le stime preparate da Whitehall. Le statistiche dicono che i fedeli musulmani sono il gruppo in più rapida crescita nel paese – mentre la fedeltà al cristianesimo continua a diminuire. La situazione viene delineata da Steve Doughty, corrispondente per gli affari sociali del Daily Mail, in un lungo articolo. Le cifre sono state prodotte dall’Ufficio per le statistiche nazionali nell’ambito di un progetto di ricerca.

Leggi anche –> Matteo Salvini apre il 2020 ricordando i cristiani perseguitati

I dati sui fedeli musulmani nel Regno Unito

Fino ad ora le popolazioni di minoranze etniche e religiose potevano essere misurate solo una volta ogni dieci anni utilizzando i risultati del censimento nazionale decennale su vasta scala. Secondo la valutazione dell’ONS, i cristiani continuano a diminuire in numero, ma il calo potrebbe rallentare. Tra gli altri gruppi di fedeli, la percentuale di indù nella popolazione è leggermente aumentata, mentre la percentuale di sikh è diminuita di una quantità simile. In sostanza, è soprattutto la fede musulmana a crescere nel Regno Unito.

La percentuale delle quote ebraiche e buddiste della popolazione è stabile, afferma il rapporto. Infine, la percentuale di persone che affermano di non avere alcuna religione o che non vogliono parlare della propria fede è salita a quasi un terzo della popolazione inglese, un aumento quasi certamente dovuto al crollo della credenza cristiana. L’ONS ha anche stimato che la percentuale di persone in Inghilterra che afferma di seguire una religione diversa da una grande fede è più che triplicata tra il 2011 e il 2016. L’aumento può essere di nuovo il risultato di persone che cercano nuove credenze. Questo dopo essere rimasti delusi dal cristianesimo.

Quanti musulmani ci sono nel Regno Unito? Le cifre

Le nuove cifre suggeriscono che nel 2016 – cinque anni dopo il censimento nazionale del 2011 – c’erano 3.138.000 musulmani in Inghilterra e Galles, in aumento di oltre 400.000 in 5 anni. Si tratta di un balzo in avanti del 16%. Solo in Inghilterra, secondo le stime dell’ONS, nel 2016 c’erano 3.092.000 musulmani. Come percentuale della popolazione dell’Inghilterra, la statistica indicava che il gruppo di fede musulmana rappresentava il 5,6 per cento nel 2016 contro il 4,7 per cento nel 2011. Si legge ancora nel rapporto: “La percentuale più bassa della popolazione nel gruppo cristiano è contrastata da percentuali più elevate di tutti gli altri gruppi”.

Gli statistici non possono ancora individuare le ragioni della crescita della popolazione musulmana e del declino del cristianesimo. Spiegano infatti: “Con una suddivisione per altre caratteristiche, ad esempio per età o sesso, non possiamo trarre conclusioni su ciò che provoca queste differenze”. La velocità di aumento della popolazione musulmana stimata dalla nuova ricerca sembra corrispondere a quella rilevata dai censimenti nazionali.