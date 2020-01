Joaquin Phoenix e Martin Sheen arrestati per le proteste sul clima

Joaquin Phoenix e Martin Sheen sono stati arrestati nelle proteste settimanali sui cambiamenti climatici organizzate da Jane Fonda.

Gli attori di Hollywood Joaquin Phoenix e Martin Sheen sono stati arrestati nelle proteste settimanali sui cambiamenti climatici organizzate da Jane Fonda. Il recente vincitore del Golden Globe Joaquin Phoenix e Martin Sheen sono state le ultime celebrità ad essere arrestate nell’ambito delle proteste settimanali sul clima di Jane Fonda. Lo riportano i media americani. Peraltro l’attrice nelle scorse settimane è stata più volte arrestata per gli stessi motivi.

Le proteste contro i cambiamenti climatici: l’arresto di Joaquin Phoenix

Fire Drill Fridays, questo il nome dell’iniziativa settimanale di Jane Fonda, ha confermato alla CNN che i due attori sono stati arrestati questa settimana. La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha verificato che 147 persone sono state arrestate nella protesta di venerdì, ma non ha fornito un elenco di nomi. I reati contestato corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dal nostro codice penale di adunata sediziosa, manifestazione non autorizzata e interruzione di pubblico servizio.

Listen to this incredible speech from OUR President, Martin Sheen #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/Z7HxNkovR8 — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

In un discorso ai compagni manifestanti, Joaquin Phoenix ha chiamato le industrie della carne e dei latticini per il loro ruolo nella crisi climatica, secondo l’account Twitter di Fire Drill Fridays. “Lasciate che il nostro paese si svegli”, ha proclamato Sheen, in un discorso emozionante in cui richiede un’azione sui cambiamenti climatici. Si tratta della 14esima settimana di proteste per il clima. La protesta di questa settimana si è concentrata sulle principali banche e investitori che finanziano l’espansione dell’industria dei combustibili fossili. A quanto pare, per il momento questa sarà l’ultima protesta che si terrà su questo tema.