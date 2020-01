Dublino, rapito e ucciso: trovati i resti di un ragazzo di 17 anni

Dramma a Dublino, in Irlanda, adolescente rapito e ucciso: trovati i resti orrendamente mutilati di un ragazzo di 17 anni.

L’adolescente Keane Mulready-Woods è stato rapito e torturato prima di essere smembrato e le sue parti del corpo sono state gettate in una discarica. La polizia ieri sera ha confermato che i resti umani trovati a Dublino sono quelli del diciassettenne scomparso dalla sua città natale, Drogheda, Co Louth. Si ritiene che sia stato rapito e portato in una casa in città dove è stato assassinato e il suo corpo è stato smembrato.

Il dramma di Dublino: come è morto il ragazzo rapito e ucciso

Secondo le prime indagini della polizia, il ragazzo potrebbe aver incontrato due uomini che conosceva ore prima che venisse macellato. Ieri è stato effettuato un intenso esame forense in una casa nella zona di Rathmullen Park della città, dove si ritiene che l’adolescente sia stato portato prima di essere ucciso. In serata la conferma che i resti rinvenuti su una strada a Coolock, Dublino, lunedì sera sono quelli dell’adolescente che risiedeva a Beechwood Drive a Drogheda. La polizia ha anche affermato che l’omicidio è legato alla faida in corso tra due bande criminali di Drogheda, che finora ha causato tre vittime.

Gli investigatori non hanno spiegazioni sul perché il corpo dell’adolescente sia stato tagliato e lasciato in luoghi diversi. Il vice commissario, John Twomey, ha affermato che la polizia è determinata a consegnare alla giustizia chi sta dietro “questo crimine sconvolgente”. Ha aggiunto: “Il livello di violenza è scioccante”. Quindi ha sottolineato come questo sia un crimine “completamente inaccettabile in qualsiasi normale società democratica”. Infine ha chiosato: “È importante ricordare che Keane era un bambino, un giovane ragazzo, che cercava di trovare la sua strada nella vita, ora ha perso la vita e la sua famiglia”. Le forze dell’ordine, intanto, proseguono nelle loro indagini alla ricerca della verità su questo macabro assassinio.