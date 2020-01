Misterioso virus in Cina, già 2 morti: “Come la Sars”

Una seconda persona è morta in Cina a causa di un misterioso virus legato alla SARS che ha colpito dozzine di persone ed è apparso in altri due paesi asiatici.

Le autorità locali hanno riferito che un uomo di 69 anni è morto mercoledì a Wuhan. La città della Cina centrale viene ritenuta l’epicentro di un focolaio di un coronavirus della stessa famiglia del microrganismo patogeno della SARS. L’epidemia ha causato allarme a causa del collegamento con la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave). Come noto, la SARS ha ucciso 349 persone nella Cina continentale e altre 299 ad Hong Kong nel 2002-2003.

Virus simile alla Sars si diffonde in Cina: cosa sta accadendo

Almeno 41 persone sono state colpite da polmonite legata al nuovo virus in Cina, spingendo le autorità di Hong Kong a rafforzare le misure di rilevamento, compresi i punti di controllo della temperatura per i viaggiatori in arrivo. La commissione sanitaria di Wuhan ha dichiarato che 12 persone sono state ricoverate e dimesse dall’ospedale. Altri 5 casi vengono ritenuti gravi. L’ultimo decesso risale al 4 gennaio: l’uomo era stato ricoverato il 31 dicembre. La diagnosi è simile alla tubercolosi polmonare. Altri due casi sono stati rilevati – in Thailandia e in Giappone – con i responsabili sanitari di entrambi i paesi che affermavano che i pazienti avevano visitato Wuhan prima del loro ricovero.

Le autorità di Wuhan hanno affermato che un mercato del pesce era il centro dell’epidemia. È stato chiuso il 1 gennaio. Finora nessuna trasmissione da uomo a uomo del virus dietro l’epidemia di Wuhan è stata confermata, ma la commissione sanitaria ha affermato che la possibilità “non può essere esclusa”. Un medico dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che non sarebbe sorprendente se ci fosse “una trasmissione limitata da uomo a uomo, soprattutto tra le famiglie che hanno stretti contatti tra loro”.

Il virus si può trasmettere da persona a persona?

Comunque, ci sono ancora diversi aspetti poco noti rispetto a questo nuovo coronavirus. Non si sa abbastanza per “trarre conclusioni definitive su come viene trasmesso”, dice l’OMS in una nota. Peraltro, la donna thailandese a cui è stata diagnosticata questa forma virale non ha riferito di aver visitato il mercato del pesce. Anche il paziente in Giappone, che è stato dimesso dall’ospedale, non aveva visitato il mercato. Questo potrebbe voler dire che ci possono essere altri focolai del virus. Ma secondo funzionari giapponesi, potrebbe anche voler significare che l’uomo ha contratto il virus a contatto con un’altra persona. Dopo la seconda morte, in Cina si è diffusa la discussione online sulla gravità del coronavirus di Wuhan e sulla quantità di informazioni che il governo sta nascondendo al pubblico.