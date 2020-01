Terremoto Sud Italia: scossa in Calabria, scuole chiuse e paura

Terremoto nella notte nel Sud Italia: scossa in Calabria con epicentro in provincia di Catanzaro, scuole chiuse e paura ma senza danni.

La Calabria è stata svegliata nella notte da una scossa. Si tratta di un sisma di magnitudo 3.9 che ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro a 6 km da Albi e 19 da Catanzaro. Non si registrano danni alle cose, almeno stando alle informazioni riferite dopo le verifiche di Vigili del fuoco e Carabinieri.

Terremoto in Calabria: trema la terra nel Sud Italia

Nell’area all’interno dei 20 km dall’epicentro, ci sono oltre 30 comuni per una popolazione complessiva di circa 170mila abitanti. Molte le persone che nel cuore della notte, dopo la scossa, hanno scelto di scendere in strada. I dati sul sisma sono stati elaborati dall’Ingv. Sempre stanotte una scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia. La Calabria è zona sismica e non sono rare le scosse di media e bassa intensità. Siamo sempre davanti a rischi di terremoti, anche piccoli e bisogna sapere sempre cosa fare.

Diversi i messaggi di vicinanza ai calabresi arrivati in queste ore. Un utente scrive: “Svegliarsi nel cuore della notte, assicurarsi che i propri familiari ed amici stiano bene, buttare un occhio ai vicini… sono cose a cui non ci si abitua. Speriamo sia stata solo un po’ di paura stavolta”. Stamattina, intanto, i sindaci di quattro comuni della provincia di Catanzaro hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di una misura precauzionale, legata soprattutto al rischio di repliche più forti.