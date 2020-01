Malaria killer: morta la giornalista siciliana Loredana Guida

Malaria killer: morta ad Agrigento la giornalista siciliana Loredana Guida, era tornata da un viaggio in Nigeria.

Choc nel mondo del giornalismo siciliano: si è spenta all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, la giornalista e insegnante Loredana Guida. La donna aveva 44 anni. La diagnosi è terribile: la donna aveva contratto la malaria terzana maligna.

Collaboratrice per oltre 15 anni del Giornale di Sicilia e Agrigento Notizie e di altre testate, da circa una settimana la giornalista era stata ricoverata in rianimazione.

La morte di Loredana Guida: la giornalista uccisa dalla malaria

Loredana Guida era tornata da qualche tempo dalla Nigeria, in particolare dalla capitale Lagos. Qui sarebbe stata punta da una zanzara. Dopo il rientro in Italia, la donna aveva avuto la febbre alta e i familiari l’avevano portata al Pronto Soccorso, con accesso al Triage in codice verde. Dopo circa nove ore di attesa, era stata dimessa. Ma da lì a qualche giorno le sue condizioni erano precipitate e 5 giorni dopo, priva di sensi, era stata riportata in ospedale, stavolta con la massima urgenza.

Per Loredana Guida, figlia d’arte – anche suo padre Leonardo era un giornalista, prematuramente scomparso qualche anno fa – non c’è stato nulla da fare. Sentito e commosso il ricordo dei suoi colleghi, che ne evidenziano i grandi pregi. “Era una collega caparbia, scrupolosa e dalla grande umanità”, scrive l’Associazione Siciliana della Stampa di Agrigento. Viene ricordato che “in questi ultimi giorni erano corsi al suo capezzale tantissimi colleghi a dimostrazione del grande affetto e della grande stima che nutrivano nei suoi confronti”. Grande il dolore dei familiari della donna, a cui vanno le condoglianze da parte di tutto il mondo del giornalismo.

