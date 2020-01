By

Tragedia in Gran Bretagna, padre e figlia morti tra le fiamme di una casa, la disperazione della mamma: “Non ho più nessuno”.

Una madre che ha perso la figlia di 10 anni in un incendio di casa presumibilmente appiccato da suo padre è devastata dal dolore, anni dopo aver pianto la perdita del figlio. Paige Bolton è morta insieme a suo padre Garry.

Leggi anche –> Bimba morta a Servigliano, arrestata la madre: “Non fu una fatalità”

Il fratello gemello di Paige, Ethan, è morto alla nascita nel 2009. L’uomo è accusato di averla barricata in una camera da letto dopo aver detto agli amici che non aveva “niente per cui vivere”.

Leggi anche –> Muore tra le fiamme di casa sua Giovanna Rondinelli

La disperazione di una madre: “Non ho più nessuno”, padre e figlia morti nell’incendio

La donna, Cherrie Rangley, è ora disperata: “Sono una mamma senza figli”. La sua amica ha detto a Sun Online: “Non riesce a smettere di piangere. Si sta incolpando per aver permesso a Paige di vivere con suo padre. L’aveva vista qualche settimana prima. Era una bellissima bambina dai modi perfetti e faceva sempre quello che le veniva detto. Mi dispiace tanto per lei e la sua povera mamma”. Paige è morta poco dopo essere stata portata in ospedale mentre suo padre era stato dichiarato morto sul posto.

I vicini avevano tentato di abbattere la porta della proprietà nel tentativo di salvare lui e sua figlia, ma non erano riusciti a entrare. Un portavoce della polizia di Humberside ha dichiarato che verrà effettuata l’autopsia sia sull’uomo che sulla figlia nei prossimi giorni: non è chiaro se fossero già morti quando le fiamme sono divampate nella casa. Non è da escludersi che l’uomo abbia ucciso la figlia e poi prima di suicidarsi abbia appiccato il fuoco all’abitazione.