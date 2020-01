Terremoto, l’Italia trema: scosse nelle scorse ore, ecco dove

Ancora terremoto, l’Italia trema da Nord a Sud: scosse nelle scorse ore, ecco dove, forte scossa in Albania, rischio tsunami alle Cayman.

Una serie di scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2 si sono verificate in Italia nelle scorse ore: le ultime in ordine di tempo stamattina con epicentro ad Albi, in provincia di Catanzaro. Si tratta di una zona già colpita dal sisma nelle scorse settimane.

Altre scosse di terremoto nella zona del Centro Italia, duramente colpita dal sisma nel 2016: gli epicentri del sisma, rispettivamente di magnitudo 2.5 e 2, sono stati Norcia e Pizzoli. Nella notte, anche una scossa a Bagnoli di Sopra, provincia di Pordenone, di magnitudo 2.6, ma in tutti questi casi non si registrano danni.

Scosse in Albania e Isole Cayman: paura terremoto non solo in Italia

Torna intanto a tremare la terra anche in Albania, con una scossa che arriva a un paio di mesi dalle prime e più violente che hanno messo in ginocchio il Paese. Nella serata di ieri, infatti, una scossa di magnitudo 5.0 è stata registrata con epicentro a Durazzo. La scossa è stata avvertita in Puglia, in particolare nelle province tra Brindisi e Lecce. I dati sono stati elaborati da Ingv, che ne dà notizia sul proprio sito.

Tremano i Caraibi. Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito martedì circa 80 miglia dalla Giamaica, nei pressi delle Isole Cayman, scuotendo la gente nei Caraibi e fino a Miami. Un piccolo tsunami è stato registrato nelle Isole Cayman a George Town, ma nessuno tsunami è stato osservato a Port Royal, in Giamaica o a Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana. Ci sono state diverse scosse di assestamento, tra cui una che ha avuto magnitudo superiore a 6. Non si conosce ancora il bilancio dell’accaduto. Tanti gli edifici immediatamente evacuati.