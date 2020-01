SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: Estrazioni 30 Gennaio

By

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 30 gennaio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Giornata di estrazioni oggi: dopo le 20 su questo sito ecco arrivare una scorpacciata di numeri fortunati. Pronti a scoprire tutti i numeri di oggi delle estrazioni dei giochi più famosi e importanti d’Italia? Quella di martedì 28 è stata un’estrazione particolarmente fortunata: vinti in provincia di La Spezia 67,2 milioni di euro, grazie al 6 realizzato al SuperEnalotto. Si tratta della vincita più alta del 2020 e batterla ora sarà davvero difficile.

Al Lotto vinti in provincia di Pavia 124.750 euro per effetto di una quaterna sulla Ruota di Milano. Anche in questo gioco è la vincita più alta dell’anno. Alle 20:00, seguiremo anche le estrazioni di Lotto, 10 e Lotto e del nuovissimo Simbolotto. Insomma, tutto pronto, basta attendere e partire.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 30 gennaio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 8 46 53 62 77 84

Numero Jolly 51

SuperStar 38

Estrazioni del Lotto di oggi 30 gennaio 2020 ore 20:00

BARI 41 43 11 44 4

CAGLIARI 71 38 60 40 13

FIRENZE 19 38 86 66 53

GENOVA 42 20 47 85 28

MILANO 46 40 31 83 50

NAPOLI 5 1 6 71 81

PALERMO 15 54 67 86 80

ROMA 46 34 55 52 62

TORINO 20 7 83 2 38

VENEZIA 50 83 4 54 60

NAZIONALE 60 56 2 49 70

10 e Lotto: estrazione serale del 30 gennaio 2020

1 5 7 11 15

19 20 34 38 40

41 42 43 46 50

54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43

I 5 simboli di Simbolotto 30 gennaio 2020

Ruota di Bari

15-RAGAZZO

5-MANO

6-LUNA

11-TOPI