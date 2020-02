Coronavirus, nuovo ricovero in Italia: “Contatti con la coppia cinese”

La paura del Coronavirus continua a non risparmiare il nostro Paese, nuovo ricovero in Italia: “Contatti con la coppia cinese”.

Paura Coronavirus in Italia: sono due i casi accertati a Roma, una coppia di cinesi che si trovava da qualche giorno nel nostro Paese. Ieri per i 2 è giunta la notizia di un aggravamento delle condizioni. Intanto, la psicosi del virus investe l’Italia in queste ore. Tanti i casi segnalati e senza conseguenze. Da qualche giorno sono rientrati gli italiani che si trovavano a Wuhan. C’è infine un nuovo caso, che in queste ore sta destando preoccupazione.

Chi è il nuovo caso di ricovero per paura di Coronavirus

Infatti, è stata ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese. A lanciare l’allarme è stato il marito della donna, che da qualche giorno aveva la febbre. In base ai protocolli ministeriali, la signora è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli. Ma secondo i medici si tratterebbe di una semplice influenza. Per la coppia di cinesi, la situazione resta gravissima. Sono ancora in terapia intensiva dopo che ieri le loro condizioni si erano aggravate.

Il bollettino di ieri per la coppia di cinesi mostrava la gravità della situazione: “Nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento delle condizioni cliniche a causa di una insufficienza respiratoria. È stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva. I pazienti sono sottoposti a tutte le cure del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali. Le condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie”. I dati forniti dallo Spallanzani dicono che 26 persone sono state dimesse, 11 pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina sono ancora ricoverati in via precauzionale e 20 persone entrate a contatto con i 2 turisti cinesi sono sotto osservazione. Test specifici infine a Castelsardo per un bambino di 2 anni, figlio di una coppia di sardi rientrata nei giorni scorsi da Pechino, che avrebbe l’influenza. La famiglia è stata isolata: oggi verranno effettuate le analisi per capire se sia Coronavirus. I medici sembrano comunque ottimisti.