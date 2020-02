Carriera e curiosità su Alketa Vejsiu: chi è la madrina della terza serata di Sanremo, conduttrice e star dello spettacolo in Albania.

Conduttrice tv e cantante albanese, classe 1984, Alketa Vejsiu è la madrina della terza serata di Sanremo, insieme a Georgina Rodriguez. Ma se ormai ‘lady Ronaldo’ è diventata iconica anche nel nostro Paese, molto meno si sa della donna albanese, che in patria è una vera star della televisione. Dopo essere stata speaker radiofonica sull’emittente, ha dato il via alla sua carriera di cantante.

Chi è Alketa Vejsiu: carriera e curiosità sulla star dello spettacolo albanese

In particolare ha preso parte – senza peraltro vincere – al Festivali i Këngës, il ‘corrispettivo’ del Festival di Sanremo, che dà l’accesso all’Eurovision Song Contest e che è stato tra gli altri vinto diversi anni fa da Elsa Lila. La cantante albanese, che ha anche partecipato a Sanremo, ha vinto la competizione canora per due anni consecutivi, appena 15enne, a metà anni Novanta. Allo stesso concorso, qualche anno dopo, ha partecipato anche Alketa Vejsiu. Alla fine del 2019, è stata la prima donna a condurre il festival della canzone albanese.

Dopo aver avuto successo come cantante, la giovane albanese ha conosciuto la sua vera fortuna come conduttrice televisiva. In patria ha infatti condotto diverse edizioni di Dance with Me e di X-Factor Albania, oltre ai corrispettivi albanesi di ‘Chi ha incastrato Peter Pan’ e ‘Ballando con le Stelle’. Alketa Vejsiu, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato di amare la musica italiana e che il suo mito è Adriano Celentano. Come conduttrici apprezza Raffaella Carrà e Maria De Filippi. Considera l’Italia la sua seconda patria, conosce l’italiano, “studiato a scuola” e spiega: “Sono cresciuta guardando la Rai e da 20 anni vivo tra l’Albania e Firenze”. Su Sanremo dice: “È un’opportunità unica. Ci sono tante conduttrici che lavorano da una vita nella tv italiana e non hanno vissuto questo sogno. Sono così felice”.

