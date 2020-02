Coronavirus | Primo caso al Sud Italia | Turista positiva

Primo caso di Coronavirus al Sud Italia: trovata positiva una turista di Bergamo in vacanza a Palermo, al via vertice Governo – Regioni.

C’è un primo caso di Coronavirus accertato nel Sud Italia. Si tratta di una turista di Bergamo in vacanza a Palermo che lunedì sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per controlli. La donna di fatto mostrava tutti i sintomi dell’influenza.

“Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”, conferma la Regione Sicilia. Quarantena sia per i turisti che si trovavano in comitiva con lei, che per chi è entrato in stretto contatto con loro.

Ultimi aggiornamenti Coronavirus Italia

Questa la conta attuale dei contagi: 206 casi e 6 vittime in Lombardia; 38 casi e un morto in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige e uno in Sicilia. Si tratta complessivamente di circa 270 contagi. In tutto invece sono sette le vittime, tre nella sola giornata di ieri. I sette morti hanno contratto il Coronavirus, ma avevano tutti anche altre patologie pregresse. Ha preso intanto il via poco fa presso la sede della Protezione Civile la prima riunione del comitato permanente tra ministri e governatori delle Regioni. Sul tavolo, ovviamente, l’emergenza Coronavirus.

Al fianco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’intera squadra di governo, nessuno escluso. Al tavolo anche il commissario Borrelli, mentre i governatori sono collegati in video. Si respira nel frattempo tensione tra governo e Regione Lombardia, rispetto al tema caldo dell’autonomia delle Regioni in materia di sanità e del rispetto dei protocolli in casi come questi. Novità anche sugli eventi sportivi: in cinque Regioni, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, si svolgeranno a porte chiuse. Questo vuol dire che anche molte partite di Serie A, compresa Juventus – Inter, si svolgeranno senza pubblico sugli spalti, in un’atmosfera surreale.