Coronavirus Italia | 12 morti | 374 contagi | Minori positivi

12 morti e 374 contagi da Coronavirus in Italia, il dato della Protezione Civile: anche minori positivi al tampone, la situazione aggiornata.

Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e commissario straordinario per l’emergenza, durante la conferenza stampa alla Protezione civile, ha elencato stamattina gli ultimi numeri riguardanti il Coronavirus in Italia. Il dato ufficiale, che probabilmente verrà aggiornato nelle prossime ore, parla di 12 morti e 374 contagi.

Un anziano residente in Emilia Romagna l’ultima vittima accertata. Si aggiunge ai tre anziani lombardi e alla donna veneta morti nella giornata di ieri. Il virus intanto avrebbe contagiato anche alcuni bambini, sei minori nella sola Lombardia.

La situazione Coronavirus in Italia aggiornata

C’è poi anche il primo caso accertato nelle Marche: si tratta di un trentenne del Pesarese che proviene dalla zona di Codogno. Da ormai 48 ore è in atto in questa regione un braccio di ferro tra il governatore Ceriscioli e l’esecutivo Conte. Il presidente della Regione Marche ha infatti scelto di chiudere le scuole e annullare tutti gli eventi pubblici fino al 4 marzo. Per il governo Conte si tratta di un provvedimento inutile e dannoso e che dovrebbe essere impugnato. Tra i minori infetti, ci sono una bambina di 4 anni di Castiglione d’Adda ricoverata al San Matteo, di un 15 enne ricoverato a Seriate (Bergamo) e due ragazzini di 10 anni di Soresina (Cremona) e di San Rocco al porto (Lodi) già tornati a casa senza conseguenze.

Isolati anche in via precauzionale diciotto carabinieri della Compagnia di Codogno. Intanto, da oggi soltanto ai pazienti sintomatici verrà fatto il tampone: un provvedimento che viene preso alla luce di alcuni dati importanti. Lo ha detto il direttore del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Questi ha riferito che il 95% dei tamponi effettuati ha dato esito negativo e che il rischio di contagio “è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici”. Oggi dallo Spallanzani è arrivata un’altra notizia positiva: i pazienti ricoverati nell’istituto romano sono tutti guariti.