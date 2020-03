Ciclismo in lutto | Morto Nicolas Portal, direttore sportivo Team Ineos

Il direttore sportivo del Team Ineos Nicolas Portal è morto all’età di 40 anni: ciclismo in lutto per la tragica scomparsa di uno dei dirigenti più noti.

Uno dei dirigenti del ciclismo più noti al mondo, il direttore sportivo del Team Ineos (ex Team Sky), Nicolas Portal, è morto a 40 anni. Aveva contribuito ai quattro successi consecutivi del britannico Chris Froome nel Tour de France dal 2013 al 2017. Una dichiarazione del Team Ineos afferma che il francese è morto a casa ad Andorra martedì pomeriggio. Ha lavorato per il Team Sky e ha continuato a lavorare come manager prima di assumere il ruolo di direttore sportivo dopo la pensione di Sean Yates nel 2012.

Il cordoglio per la morte di Nicolas Portal: ciclismo in lutto

Una dichiarazione del Team Ineos, precedentemente noto come Team Sky, scrive: “È con la più grande tristezza che annunciamo la morte del nostro amatissimo compagno di squadra, collega e amico Nico Portal, che è morto improvvisamente questo pomeriggio nella sua casa in Andorra”. La nota prosegue: “Siamo tutti sopraffatti dal dolore per questa terribile notizia e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile”. Poi il messaggio di cordoglio: “Il tuo spirito sarà sempre con noi sulla strada e sarai per sempre nei nostri cuori”.

Tra i primi a rendere omaggio a Nicolas Portal il campione del ciclismo Chris Froome. “I miei pensieri sono con la moglie e i figli di Nico stasera. Era il ragazzo più gentile e più felice che io abbia mai conosciuto e ha sempre vissuto la vita al massimo. Riposa in pace Nico”, ha scritto su Twitter. Sconvolto anche Geraint Thomas: “Nico era così talentuoso, caloroso, genuino e sempre presente quando ne avevo bisogno. Era più del mio collega, era mio amico”. Ex ciclista, Nico Portal si era ritirato dall’attività agonistica nel 2010, quando aveva scoperto di avere problemi cardiaci. Successivamente, aveva proseguito nel mondo del ciclismo, ma come dirigente.

