SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto | Estrazioni 10 marzo | DIRETTA LIVE

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi martedì 10 marzo 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Pronti per un nuovo appuntamento con le estrazioni più attese. Stasera in diretta alle ore 20.00 primo appuntamento di una nuova settimana con le estrazioni dei principali giochi e lotterie nazionali su Direttanews.it, a partire dal SuperEnalotto, il cui Jackpot vale 32,2 milioni di euro. Il Coronavirus sembra non distogliere gli italiani dalla febbre del gioco. Nell’ultima estrazione, al SuperEnalotto realizzata una super vincita: un 5+1 da 670.314,06 euro vinti a Torino. In assoluto, si tratta della seconda vincita più alta dell’anno. Eccoci pronti a scoprire tutti i numeri estratti oggi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 10 marzo 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly

SuperStar

Estrazioni del Lotto di oggi 10 marzo 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale 10 marzo 2020

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 10 marzo 2020

Ruota di Firenze