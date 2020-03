Chi è il manager italiano Franco Bernabè, carriera e curiosità

Franco Bernabè: chi è il manager italiano, carriera e curiosità, dalla laurea alla scalata a Telecom Italia cosa sapere su di lui.

Dirigente italiano con una lunghissima carriera alle spalle, Franco Bernabè, classe 1948, si è laureato in Scienze politiche con lode a Torino nel 1973. Successivamente, ha lavorato come ricercatore di economia presso la Fondazione Einaudi dal 1973 al 1976, quindi è stato professore incaricato di Politica economica presso la Scuola di Amministrazione Industriale dell’Università di Torino.

Autore di diverse pubblicazioni economiche, laureato honoris causa in Scienze ambientali dall’Università di Parma, nel 1997, gli inizi della sua carriera di dirigente sono a fine anni Settanta. Nel 1983 quindi arriva l’ingresso in Eni.

Carriera e curiosità su Franco Bernabè

Nell’arco di nove anni nell’azienda, il 3 agosto 1992, brucia le tappe e viene nominato Amministratore Delegato: in questo ruolo, partecipa alla trasformazione dell’ente. Nel novembre 1998 Bernabè viene scelto come Amministratore Delegato di Telecom Italia su indicazione del nucleo stabile di azionisti di Telecom Italia formato da IFIL, IMI, Unicredit e altri. A giugno 1999 lascia Telecom Italia non prima di averla messa in guardia circa la situazione della società. Nel 2000 fonda FB Group, holding di partecipazioni e management company di un Gruppo attivo nel settore della consulenza strategica, dell’ICT e delle energie rinnovabili.

Il 3 dicembre 2007, Franco Bernabè è nominato Amministratore delegato di Telecom Italia. Un ritorno atteso e che porta molti frutti. Viene nominato presidente nel 2011, ma nel 2013 si dimette di nuovo a causa dell’impossibilità di operare un aumento di capitale per modernizzare la rete e contrario all’acquisizione da parte di Telefonica. Nel 2011 è nominato Cavaliere del Lavoro. Nel 2016 diventa presidente della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO. Consulente di FB Group, nel 2015 è presidente di CartaSì e Vice Presidente dell’Istituto Banche Popolari.