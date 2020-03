Giulia Capocchi, chi è l’ex Miss che conduce “Linea Bianca”

Chi è Giulia Capocchi, l’ex Miss che conduce “Linea Bianca” con Massimiliano Ossini: carriera, curiosità e vita privata.

In molti la conoscono perché è la spalla di Massimiliano Ossini nella trasmissione ‘Linea Bianca’, su Raiuno. Lei è Giulia Capocchi e ha un passato da modella: nel 2008 infatti partecipò a Miss Italia, finalista a Salsomaggiore nell’anno in cui vinse Miriam Leone. Arrivò tra le prime trenta e vinse la fascia di ‘Miss Rocchetta Bellezza’. “Capii che quella era la mia vera strada”, ha confidato al settimanale “Dipiù”.

Carriera, curiosità e vita privata di Giulia Capocchi

Nata a Lucca nel 1987, sotto il segno del Toro, dopo il concorso di Miss Italia si è trasferita a Roma, dove si è iscritta all’Accademia Teatrale del Teatro Sistina. Per sbarcare il lunario, ha fatto la cameriera in bar e ristoranti. Successivamente inizia a lavorare in televisione, in varie trasmissioni prima sportive, quindi entra a far parte della squadra de “La vita in diretta”. L’esordio in Rai nel 2012 con “Mattina Sport – Zona 11”. Sempre per la Rai conduce nel 2015 il programma “Top – Tutto quanto fa tendenza“.

In precedenza, aveva condotto diversi programmi sul canale tematico Roma Channel. Il successo arriva nel 2017 quando le viene offerto di affiancare Massimiliano Ossini a “Linea bianca”, il programma del sabato di Raiuno dedicato al mondo della montagna. Sposata con un medico, Lorenzo, anche il suo profilo Instagram è dedicato alla montagna, con molte foto e video che testimoniano la sua esperienza lavorativa. Attualmente, quando ovviamente è libera da impegni lavorativi, vive tra la Toscana e Roma.

