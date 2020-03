SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto | Estrazioni 19 marzo | DIRETTA LIVE

By

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 19 marzo 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Pronti per un nuovo appuntamento con le estrazioni più attese. Stasera in diretta alle ore 20.00 secondo appuntamento della settimana con le estrazioni dei principali giochi e lotterie nazionali su Direttanews.it, a partire dal SuperEnalotto, il cui Jackpot vale 35 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, al SuperEnalotto sono stati realizzati quattro 5 che vincono quasi 30mila euro a testa. I tre 4 Stella vincono oltre 40mila euro a testa. Al Lotto tradizionale, a Putignano, in provincia di Bari, tre schedine identiche hanno fruttato circa 65mila euro. Eccoci pronti a scoprire tutti i numeri estratti oggi.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 19 marzo 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 7 11 17 28 29 50

Numero Jolly 41

SuperStar 59

Estrazioni del Lotto di oggi 19 marzo 2020 ore 20:00

BARI 32 2 61 56 52

CAGLIARI 50 4 71 45 53

FIRENZE 5 80 21 22 66

GENOVA 68 60 1 76 14

MILANO 86 89 9 35 27

NAPOLI 20 3 11 75 78

PALERMO 75 50 86 78 13

ROMA 89 34 76 10 27

TORINO 61 44 77 2 32

VENEZIA 38 64 37 70 65

NAZIONALE 47 37 34 22 87

10 e Lotto: estrazione serale 19 marzo 2020

2 3 4 5 20

21 32 34 38 44

50 60 61 64 68

71 75 80 86 89

Numero Oro 32

Doppio Oro 32 2

I 5 simboli di Simbolotto 19 marzo 2020

Ruota di Firenze

37-PIANO

41-BUFFONE

1-ITALIA

13-RANA