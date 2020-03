Coronavirus, Croce Rossa in lutto: morto il volontario Franco Bertuzzi

By

Morto il volontario Franco Bertuzzi, Croce Rossa in lutto per l’ennesima vittima del Coronavirus: il cordoglio e il ricordo dell’uomo.

Oltre seicento morti, dei quali decine e decine in appena 24 ore: il drammatico bilancio delle vittime da Coronavirus a Brescia e provincia è tremendo. Tra le persone che sono venute a mancare figura anche Fausto Bertuzzi di 49 anni, volontario della Croce Rossa di Calvisano, paese in provincia di Brescia. L’uomo si è ammalato e nel giro di poche ore è venuto a mancare per una crisi respiratoria.

Leggi anche –> Coronavirus, non abbassare la guardia: Centro-Sud a rischio

Emozione e cordoglio per la morte di Franco Bertuzzi

“Non si può scegliere il modo di morire. E neppure il giorno. Possiamo soltanto decidere come vivere. Questo è quello che dobbiamo fare per celebrare degnamente la memoria di Fausto, il nostro volontario di Brescia che oggi ci ha lasciato, stroncato dal Coronavirus”. Con queste parole il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, ha voluto omaggiare Franco Bertuzzi, il volontario venuto a mancare nelle scorse ore. Il pensiero va alla moglie Paola, anche lei volontaria della Croce Rossa, e ai due figli Michele e Dario, che sono sconvolti dal dramma che li ha colpiti.

Volontario da 22 anni nel Comitato di Calvisano, Franco Bertuzzi – ricorda Francesco Rocca – “aveva scelto la prima linea, insieme a tanti altri di noi”. Straziante il ricordo del presidente della Croce Rossa: “Ecco, nel dolore sordo che provo, questo riaccende la luce della speranza: l’esempio dei nostri volontari, consci dei rischi ma con il cuore carico di orgoglio. Perché questa è una vita degna di essere vissuta, quella nella quale si dà corpo alle proprie Idee, alla propria anima”. L’esempio del volontario scomparso prematuramente ci invita dunque a “sconfiggere la paura e combattere questo nemico invisibile”, che lo ha portato via dalle persone che gli volevano bene.

Leggi anche –> Scuole chiuse per il Coronavirus, il ministro: “Siamo pronti a tutto”