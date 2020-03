Chi è Benedetta Rossi: la food blogger più nota d’Italia

La food blogger e personaggio televisivo Benedetta Rossi è amatissima dal pubblico sul web e in tv: chi è, consigli sul Coronavirus.

Nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel 1972, Benedetta Rossi inizia ad appassionarsi ai fornelli sin da piccola, grazie a mamma e nonna. Diventata famosa sul web, conduce in tv un proprio programma di cucina e ‘Fatto in casa da Benedetta’ è sicuramente il blog culinario più amato e seguito oggi in Italia. Vive e opera nelle Marche, dove ha spostato Marco, il suo compagno storico, che le dà il massimo sostegno.

Cosa sapere su Benedetta Rossi: i consigli sul Coronavirus

I suoi video, grazie a Youtube, sono seguitissimi: vengono girati nella sua attività, la cui location è bellissima, soprattutto totalmente immersa nel verde. Si tratta di un agriturismo, ormai conosciutissimo, che è diventato anche fonte di nuove entrate per la famiglia. Si chiama ‘Agriturismo La Vergara’ e si trova ad Altidona, in provincia di Fermo. “La cucina sta tornando ad avere un ruolo centrale nella nostra quotidianità perché è rassicurante. Stare dietro ai fornelli ci aiuta a distrarci, soprattutto in un periodo delicato come questo”, ha raccontato a FQ Magazine.

In tempi di Coronavirus, ha lanciato l’hashtag #IoStoInCasaPerVoi e dà qualche consiglio su come fare la spesa. Dice infatti: “La gestione della spesa è fondamentale, anche per uscire il meno possibile da casa. Quando hai lo zucchero, le uova, la farina, la carne e un po’ di verdura sei a posto. Consiglio sempre di scegliere verdure a lunga conservazione: meglio i finocchi e le carote all’insalata in busta, che dopo due giorni è già appassita”. In questi giorni, dice, “mi scrivono per chiedermi dei consigli, per chiedermi come possono sostituire un ingrediente mancante. Mi sono messa al loro servizio, per quel che posso, nel mio piccolo”.