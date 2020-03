Coronavirus: morta la giornalista Maria Mercader, aveva 54 anni

Morta di Coronavirus la giornalista della CBS Maria Mercader: la donna era un volto noto, aveva 54 anni e lottava contro il cancro.

La giornalista e produttrice televisiva Maria Mercader è morta di Covid-19 ieri a New York, lo ha affermato CBS. Aveva 54 anni. La notizia viene riportata dalla CNN sul suo sito. La Mercader ha lavorato alla CBS per tre decenni, occupandosi di vari settori del giornalismo e della produzione televisiva. Da fine febbraio pare fosse in congedo medico per ragioni di salute. Da quanto si apprende, da circa 20 anni lottava contro il cancro e aveva altre patologie pregresse.

Il ricordo di Maria Mercader, morta di Coronavirus

Spiegano alla CBS: “Per i suoi colleghi e familiari, è stata fonte di ispirazione e simbolo di speranza ogni volta che è tornata al lavoro”. Corrispondente e produttrice televisiva soprattutto per l’estero, Maria Mercader ha contribuito a produrre una copertura di “alcune delle più grandi notizie”, tra cui la morte della Principessa Diana e gli attacchi dell’11 settembre. Dan Rather, che è stato uno degli uomini di punta della CBS News, l’ha ricordata su Twitter: “Un duro colpo al cuore, la collega di lunga data e amica Maria Mercader è morta di coronavirus. Un esempio di grinta e grazia, ha incarnato il meglio della missione di CBS News. Milioni di americani hanno imparato il mondo attraverso i suoi sforzi”.

Come executive talent, la Mercader “ha contribuito a guidare” gli sforzi delle reti per diversificare la sua forza lavoro, ha affermato CBS. “Maria è stata amica di tutti”, ha dichiarato Laurie Orlando, vicepresidente senior. Quindi ha aggiunto: “Ha sempre avuto un caldo abbraccio, una parola di consiglio o supporto e un grande sorriso per tutti nella sua vita. Era una luce brillante e ci mancherà molto”. Per le sue produzioni televisive, la giornalista vinse nel 2004 un premio Emmy.

